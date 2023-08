ĐORĐE POTPISAO ZA ČELSI ZA 16 MILIONA EVRA: "Ja sam novi Srbin ovdje..."

Srpski čuvar mreže zvanično je novi član engleskog velikana.

Izvor: Chelseafc.com

Srpski golman Đorđe Petrović zvanično je igrač Čelsija. On je potpisao za londonski klub i kompletirao transfer iz američkog kluba Nju Ingland Revolušn, u koji je otišao prošle godine iz Čukaričkog, koji će takođe zaraditi novac od ovog posla. Čuvar mreže iz Kostolca, koji je odigrao dva meča za "A" reprezentaciju Srbije, stigao je u London nakon što su ga mnogi proglasili najboljim golmanom u Americi. Pred njim je sada novo dokazivanje i borba za "jedinicu" dvostrukog prvaka Evrope protiv aktuelnog prvog golmana, Španca Roberta Sančeza, a nakon odlaska Kepe Arizabalage na pozajmicu u Real Madrid.

"Petrović je počeo karijeru u rodnoj Srbiji i igrao je za Rudar Kostolac i Presing Požarevac prije dolaska u Čukarički 2014. godine. Nakon što je prošao kroz klupske omladinske kategorije i nakon boravka na pozajmici u IMT-u, debitovao je za prvi tim u meču protiv Mladosti 2019. godine. Od tog trenutka postao je prvi izbor trenera i odigrao je 86 utakmica za Čukarički prije odlaska u Nju Ingland Revolušn 2022. I tamo je brzo postao ključan igrač. Poslije 21 nastupa tokom sezone 2022. bio je kandidovan za najboljeg debitanta i za najboljeg golmana", navedeno je na sajtu Čelsija. "Dobro došao u Čelsi, Đorđe", poručeno je srpskom golmanu.

"Lijepo je ovdje", rekao je Petrović nakon što je obišao trening centar. "Sve je ovdje postavljeno tako da se pobjeđuje, da se uči i da se ostvare velike stvari na najvišem nivou. Srećan sam jer sam u Čelsiju i zaista sam uzbuđen. Jedva čekam da počnem u ovom klubu. Ovo je veliki korak za mene i uvijek mi je bio san da potpišem za jedan od najvećih klubova na svijetu. Danas sam ostvario taj cilj. Veoma sam srećan! Igranje u Premijer ligi je nešto čemu se zaista radujem i nadam se da ću naučiti mnogo stvari ovdje u Čelsiju. Ne mogu da dočekam da sve sretnem i da zaigram na Stamford Bridžu", rekao je on u prvoj izjavi u Londonu. Srbija je dočekala svog novog fudbalera u tom timu nakon što je u plavom dresu Nemanja Matić posljednji pisao istoriju i bio prvak Premijer lige prije odlaska u Mančester junajted, 2017.

Petrović je u petak uveče vidio pobjedu svojih novih saigrača protiv Lutona, golovima dvostrukog strijelca Rahima Strelinga i Nikolasa Džeksona. Bio je to prvi trijumf "plavaca" ove sezone. "Bio sam na tom meču i bilo je fantastično osjetiti atmosferu unutar Stamford Bridža. Bila je to dobra pobjeda, naša prva i ne mogu da dočekam da budem sa saigračima i da doživim sve to na prelijepom stadionu. Odrastao sam gledajući Premijer ligu i zaista je ostvarenje sna to što sam ovdje. Volim intenzitet ove lige i strast koju pokazuju navijači", rekao je on i dodao da zna mnogo o Čelsiju.

"Ja sam novi Srbin koji će ovdje igrati fudbal i želim da postignem mnogo dobrih stvari, kao i oni prije mene", dodao je Petrović, koji se sreo sa menadžerom Maurisijom Poketinom u hotelu pred meč protiv Lutona u petak. "Rekao mi je sve što sam htio da čujem. Dočekali su me u klubu i rekli su mi da ću imati šansu da napredujem i da ostvarim velike stvari sa njima. To je upravo ono što sam htio da čujem. Ovo djeluje kao sjajno mjesto", dodao je Petrović.

Čelsi će sljedeći meč igrati 30. avgusta protiv Vimbldona u Liga-kupu i ostaje da se vidi da li će Poketino možda pružiti Srbinu šansu da debituje baš u meču protiv poznatog četvrtoligaša.