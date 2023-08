SKANDAL TRESE LIGU, KRAĐA NA VLAHOVIĆEVOJ UTAKMICI: Sudija pogurao Juventus, pa se ovako branio - sve će biti objavljeno

Veliki previd napravio je sudija meča Juventus - Bolonja.

Izvor: Profimedia

Italijanski sudija Marko Di Belo biće žestoko kažnjen zbog velikog previda na utakmici Juventus - Bolonja. Pri vođstvu gostiju 1:0, u 72. minutu, on nije dosudio očigledan penal za njih nakon što je Juventusov, Samjuel Iling Džunior srušio sa leđa igrača Bolonje Dena Ndojea.

Na čuđenje svih, Di Belo se nije oglasio, a ni to što je imao dostupan VAR i kolege u VAR sobi nije pomoglo da skandal bude izbjegnut. Meč je završen remijem, jer je Dušan Vlahović dao gol za Juve, a mediji u Italiji intenzivno se bave ovom temom. Pogledajte snimak, potpuno je jasno:

Juventus Bolonja penal

"Italijanska sudijska asocijacija je bijesna zbog toga kako je Di Belo radio u tom meču i sprema se da udalji sa terena bar mjesec dana. Navodno postoji konsenzus da je sudio nedovoljno dobro", navedeno je u listu Korijere delo sport.

Navodno, on je objasnio klupi Bolonje da to nije bio prekršaj jer su "obojica ušla u start istovremeno", iako to ne objašnjava činjenicu da ni VAR nije reagovao. A Di Belo je po svemu sudeći napravio haos i poslije meča, kada je otišao kod funkcionera Bolonje, sportskog direktora Marka Di Vaja i prvog čoveka kluba, Klaudija Fenučija. Na pitanje zašto nije dosudio penal, rekao im je: "Jer nisam dosudio ni onaj na Kijezi".

Prema pisanju "La Republike", javno će biti objavljeni audio-snimci razgovora glavnog sudije Di Bela i njegovih kolega u VAR sobi u vrijeme tog incidenta.