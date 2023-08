ŠOK - ŠAMAR ZA DINAMO, NISU NI U LIGI EVROPE! Hrvati sa najskupljim timom na Balkanu igraju "trećerazredno" takmičenje

Nevjerovatan neuspjeh Dinama iz Zagreba koji će ove jeseni igrati samo Konferencijsku ligu, a počeli su u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Izvor: Profimedia/Pixsell/Marko Lukunic

Hrvatski šampion Dinamo iz Zagreba ove sezone neće igrati ni Ligu šampiona, ali ni Ligu Evrope. Iako se prošle nedjelje činilo izvjesno da će bar u drugo po kvalitetu UEFA takmičenje, pošto su slavili 3:1 protiv Sparte na "Maksimiru", sedam dana kasnije potpuni šok za Zagrepčane usred Praga.

Sparta je slavila 4:1 i tako je ukupnim rezultatom 5:4 obezbijedila učešće u grupnoj fazi Lige Evrope, a to znači da će Dinamo morati da igra Konferencijsku ligu, treće po kvalitetu UEFA takmičenje. Nema sumnje da je to neuspjeh najskupljeg tima na Balkanu, koji je odigrao katastrofalno u revanšu u Pragu, i zbog toga će se naći na žrijebu za takmičenje u kome nikada do sada nisu učestvovali.

Dinamo je inače već u prvih 25 minuta izgubio prednost iz prvog meča golovima Haraslina i Serensena iz Sparte, da bi Panak u 67. minutu povećao na velikih 3:0 za domaćina. Mijenjao je novi trener Jakirović i konačno dočekao gol preko Baturine u 71, međutim umjesto da to bude injekcija za preokret - Olatundži je tri minuta prije kraja susreta odveo Spartu u Ligu Evrope.

Podsjetimo, Dinamo je ovog ljeta zaradio preko 50 miliona evra, ali nije doveo dovoljno dobre igrače koji bi im donijeli učešće u Ligi šampiona ili makar Ligi Evrope. Prvo ih je izbacio AEK u dramatičnoj utakmici u Atini, i to poslije ubistva njihovog navijača na ulicama grčke prestonice, dok potom ni prebacivanje u Ligu Evrope nije donijelo rezultat. Eliminisani su i tako će morati da igraju ipak "trećerazredno" takmičenje koje im nikako ne odgovara po kvalitetu, reputaciju i prethodnim sezonama.