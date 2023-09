TA RIJEČ NAJVIŠE BOLI, NEMOJTE! Skandal na stadionu Partizana, Igora Duljaja vrijeđali i na NACIONALNOJ osnovi

Trener Partizana emotivniji nego ikad poslije poraza od Norsjelada i ružnih scena na stadionu.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Partizanov trener Igor Duljaj izgubio je svoj uobičajeni mir na utakmici protiv Nordsjelanda, kada se sukobio sa nekim u publici ko je vrijeđao igrače, pa i njega. Poslije meča, on je rekao da ga posebno boli kada mu neko pomene "burek", jer se to odnosi na pekaru čiji je vlasnik bio njegov pokojni otac Nikola u Topoli i u kojoj je i Igor radio dok je učio fudbal u Partizanu i počinjao veliku karijeru.

O svemu tome Duljaj je govorio drhtavim glasom poslije eliminacije svog tima iz Evrope. Prema njegovom tonom i izrazu, bilo je jasno da ga takve stvari pogađaju najviše i izbacuju iz takta više od teških poraza poput onog u Danskoj 0:5.

"Nažalost, i ja sam danas podlegao provokacijama, jer ne mogu da slušam da neko konstantno vrijeđa igrače. To je mnogo, mnogo ružno. U ekipi imate i mlade momke kao što je Trifunović i on bi trebalo da se razvija u ovakvoj atmosferi, u kojoj nekoj vrijeđa. Takođe, ružno je bilo sa moje strane i iskreno se izvinjavam, prvenstveno onim vaspitanim i kulturnima, što sam nekulturno reagovao. Na neki način sam rekao samo 'Ljudi, ostavite više ove momke na miru'. Još jednom se izvinjavam, to nije primjereno za trenera Partizana", rekao je Duljaj poslije meča.

Bio je upitan za to na koga je mislio kada je pominjao "oca i burek". "Znate kako, to su već neki tekstovi o besplatnim kolačima, bureku... Veoma sam osjetljiv na takve stvari. Mnogi ne mogu da me izbace iz takta što se tiče vrijeđanja, neki put i na nacionalnoj osnovi, kao što je danas bilo, toga sam se nažalost naslušao mnogo puta u životu, ali kada kažete 'burek', to je asocijacija na najboljeg čovjeka od svih Duljaja, to je moj otac, koji nije živ. To je jedina stvar koja može da me izbaci iz takta. Sve možete da dirate, nemojte da mi dirate oca, Partizan, moje igrače. To je ružno. Ostalo možete da mi pričate: 'Odlazi, nisi ti za ovaj posao', ali to je mnogo ružno".

Da li će Duljaj poslije neuspjeha i svega doživljenog ostati u Partizanu? "Vidjećemo šta će klub da kaže, sportski sektor koji može da odluči o mojoj sudbini. Ja ovu stolicu mogu da kupim i da odnesem kući. Nisam vezan za nju da je neću nikome dati. Prije ili kasnije doći će do rastanka, ali dokle god imam osjećaj da igrači vjeruju u ono što radim, ja ću ostati. Ako sportski sektor misli drugačije, sve što je u interesu kluba ću učiniti. Niko nije veći od kluba, pa nisam ni ja. Ali, daleko od toga da se predajem. Imamo važnu utakmicu u nedjelju i uvijek je jutro pametnije od večeri"