Od Borca primili 4 gola, ukupno već 20, ali ne odustaju od ofanzive – Nećemo se ni ubuduće braniti!

"Trenutno primamo više nego što dajemo, ali nadam se da će se to promijeniti“, rekao je trener Zvijezde 09 nakon poraza njegove ekipe od Borca.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Ekipa Zvijezde 09 poražena je od Borca u petak uveče nakon velikog preokreta u Banjaluci.

Postigla je ekipa Mihajla Jurasovića dva gola i imala veliku prednost, a onda primila četiri do kraja utakmice i još jednom otišla praznih ruku urprkos efikasnom napadu.

I protiv Zrinjskog su dali tri gola, ali problem je u odbrani koja je u prvih šest mečeva primila 20 golova.

Uprkos svemu Jurasovič ističe da neće odustati od ofanzivnog stila igre.

"Čestitam kolegi i igračima Borca na pobjedi. Čestitam i svojim igračima koji su dali realno svoj maksimum u ovom trenutku. Mi primamo puno golova, to je tačno. Igramo na način na koji mislimo da treba da igramo, želimo da vidimo koiko naši igrači mogu protiv Zrinjskog, protiv Borca, da li će to ugroziti naš opstanak ili ne, to ćemo da vidimo. Dobro smo ušli u utakmicu, postigli golove i ugrozili Borac kako smo mislili. Primili smo taj gol koji nas je poljuljao, nismo imali dobar start drugog poluvremena i to je bilo to“, rekao je Jurasović poslije duela s Borcem, a potom poručio:

"Nećemo da se ni ubuduće braniti protiv bilo koje ekipe, branili se mi u niskom bloku ili igrali ovako rezultat može da bude isti. Nastavićemo da igramo hrabro, za gol više. Trenutno primamo više golova, ali nadam se da će to biti drugačije“.