Bahar kritikovao igru Zvezde, a onda mu spomenuli Siti! "Biće to laka utakmica, očekujem pobjedu!"

Barak Bahar je bio nezadovoljan brojnim stvarima u igri Crvene zvezde u pobjedi protiv Novog Pazara.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda je pobijedila Novi Pazar 2:1 (1:0), ali je strepjela sve do posljednjeg sudijskog zvižduka... Bilo je dosta problema u igri tima trenera Baraka Bahara koji je poslije susreta istakao da je najvažnije bilo pobijediti nakon poraza protiv Voždovca prošle nedjelje, dodajući da su crveno-bijeli stvarili šanse, ali su ih i promašivali i tako su sebi zakomplikovali život.

"Bitna je pobjeda, srećni smo što smo trijumfovali, ali moramo da budemo još bolji. Čeka nas reprezentativna pauza, imamo dosta igrača u nacionalnim timovima", naglasio je Bahar koji je poslije toga imao nešto više kritika na račun svojih igrača: "Prije svega ćemo da odmorimo, a onda i da uradimo analizu, tako da ćemo razgovarati ovih dana. Nije mi se svidjelo kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme."

Crvena zvezda će u međuvremenu trenirati i spremati se za Mančester siti (19. septembar) na "Etihadu", a Izraelac već razmišlja o tom "obračunu" sa Gvardiolom. "Biće to laka utakmica, očekujem pobjedu ha-ha. Šalu na stranu, imamo pauzu, a potom i utakmicu sa TSC-om, tako da se spremamo prvo za to. Ima vremena do utakmice sa Mančester sitijem", istakao je on.

Izraelac je takođe pohvalio atmosferu za 60. rođendan stadiona "Rajko Mitić" dodajući da Zvezda treba da pobjeđuje 5:0 ili 6:0 zbog navijača, a vidjećemo da li će to biti moguće sa novajlijama koje stižu. Prvo se očekuje Naser Điga iz Bazela, potom Šerif Ndiaje iz Adane, odnosno Benžaman Bušuari iz Sent Etjena. "Nije sigurno, ali pokušavamo da dovedemo igrače koji će biti pojačanja i nadam se da ćemo uspjeti u tome", zaključio je on.