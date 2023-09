Sloga u seriji poraza, Jagodić ljut zbog suđenja: TV prenosa nema, gdje je penal, crveni karton?

“Da li je sudija Sabrija Topalović bio 12. I ključni igrač domaćina”, zapitao se trener Sloge nakon četvrtog vezanog poraza.

Sloga Meridian pozitivno je iznenadila na startu Premijer lige BIH savladavši Sarajevo na Koševu, ali su nakon toga uslijedila serija od četiri poraza.

Igman, Zvijezda 09, Borac i Posušje bile su ekipe kojima je Sloga gostovala i sa tih gostovanja nije donijela ni bod, a ni postigla gol na njima.

Primila je 11, a posljednja četiri u Posušju, međutim, trener Sloge Meridian Vlado Jagodić smatra da bi sve bilo drugačije da nije bilo spornih sudijskih odluka.

“Bilo bi nekorektno i krajnje nesportski kada ja u ovom trenutku ne bih čestitao Posušju i kolegi Karačiću na ubjedljivoj pobjedi. I ja ću to, naravno, učiniti. Ali...”, rekao je Jagodić, a onda dao svoje viđenje subotnje utakmice.

"Postoji jedan veoma bitan detalj koji je zasigurno ‘prelomio’ ovu utakmicu u korist domaćina, a to je 26. minut kada je naš napadač Danilo Šipovac uspio da iskoristi svoju brzinu i kroz jednu uigranu akciju izađe sam na protivničkog golmana. Duboko u kaznenom prostoru biva oboren s leđa od strane domaćeg stopera Vrgoča. Sudija na to ne reaguje. Da je tada sviran penal u našu korist pri rezultatu 0:0 morao bi biti i isključen domaći igrač, a to znači da bi smo imali veliku priliku za gostujuću pobjedu", istakao je Jagodić.

Trener Sloge prozvao je sudiju Sabriju Topalovića.

"Uzimajući u obzir da je ‘snalažljivi’ domaćin prosto izbrisao taj detalj iz izvještaja sa utakmice a nije bilo TV prenosa, jasno je da je sve gore navedeno istina i činjenično stanje. Sve dok ne bude jasno pokazano javnosti da li je Sloga drastično oštećena ili nije i da li je sudija Sabrija Topalović bio 12. i ključni igrač domaćina, ja se neću upuštati u dalji komentar i analizu ove utakmice", poručio je Jagodić.