LUDNICA U OSIJEKU! Domaćin ispustio 2:0 protiv Dinama - Zagrepčani uz pomoć VAR-a stigli do pobjede u 90+8!

Sjajan meč odigrali su Osijek i Dinamo, a na kraju su se radovali gosti, iako su 20 minuta prije kraja gubili 2:0.

Izvor: Profimedia/Lukasz Sobala/PressFocus/SIPA/2108111039

Spektakularan meč odigrali su Osijek i Dinamo, a nakon više od 100 minuta fudbala, sva tri boda pripala su braniocu titule!

Osijek je u 46. minutu na Opus Areni imao prednost od dva gola, ali nije to bilo dovoljno domaćima da trijumfuju nad velikim rivalom. Sve do ulaska u posljednjih dvadesetak minuta meča Osječani su imali plus dva, da bi prvo Mahir Emreli u 71. minutu sa bijele tačke smanjio prednost domaćih.

A onda je kapiten Bruno Petković sa dva gola sa "bijele tačke" preokrenuo rezultat!

Prvo je Marka Malenicu matirao "panenkom" u 86. minutu, a onda i u osmom minutu nadoknade, i to nakon što se jedan prekršaj domaćih više od pet minuta provjeravao u VAR sobi!

Na kraju je i sam arbitar Mario Zebec pogledao snimak – i presudio u korist Zagrepčana, koji su trijumfom nakon drame iskoristili neočekivani subotnji poraz Hajduka od Istre (0:1), te za prvoplasiranim Splićanima kasne pet bodova, uz meč manje.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)