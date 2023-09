TREBA ON NAMA DA PLATI ŠTO GA TRPIMO! Hit na konferenciji Srbije - Piksi "peckao" kapitena

Selektor fudbalske reprezentacije Dragan Stojković Piksi govroio o Tadićevim nastupima za Srbiju.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije okupila se u Kući fudbala kako bi se pripremila za mečeve protiv Mađarske (7. septembra) i Litvanije (10. septembra) u okviru kvalfikacija za Evropsko prvenstvo. Selektor Dragan Stojković i kapiten Dušan Tadić imaju priliku da reprezentaciju nakon čak 24 godine odvedu na kontinentalnu smotru, a to bi moglo da bude ukrašeno i velikim jubilejom kapitena srpskog tima.

Dušan Tadić trenutno ima 98 odigranih mečeva u dresu reprezentacije Srbije, a već do kraja kvalifikacija mogao bi da stigne do drugog mjesta na vječnoj listi! Svakako, očekuje se da u godinama koje slijede - a Tadić će još nekoliko biti jedan od najvažnijih igrača Srbije - Dušan obori rekord. Ističe da mu to ne znači mnogo...

"Iskreno, ne znači mi ništa... Zato što, mislim, lijepo je što imaš preko 50 nastupa, ali u prošlosti šta se sve dešavalo zbog tih nastupa, ostao mi je gorak ukus u ustima i nekako... Ne znam, nije bitno koliko imaš nastupa, nego šta si ostavio iza sebe i koliko si odigrao SP i EP, namjestio i dao golova, šta si značajno uradio. Ima igrača koji su imali 80 utakmica, a nemaju SP i EP. A recimo Slaviša Jokanovića ima 50, a sve je igrao. Lijepo jeste, ali nije pretjerano značajno. Bitno je šta ostaviš iza sebe", kazao je iskreno Tadić o tome što mu dva meča fale do stotog nastupa za Srbiju.

"Tadić ne treba da se bavi brojevima, to je za druge... Važno je da svakim mečom ulazi sa istim žarom, bez obzira koliko ima nastupa za reprezentaciju. To je definitivno statistika koja može da imponuje njemu i njegovoj porodici, što je potvrda kvaliteta i njegovih majstorija i svega što je pokazao. Trpeti nekoga sto puta u istom dresu nije lako, a on je to zaslužio", istakao je selektor Piksi i dodao: "Ja sam imao priliku da dobijam poklone povodom jubileja, u svakom slučaju je to lijep gest. Šta smo dobijali u Japanu?Dres u ramu, još negdje stoji u zidu. Tako da pretpostavljam da će i Tadić imati takvu privilegiju. Ne vjerujem da će da dobije ček ili da mu otvore račun za to, nema potrebe za tim. Prije bi on trebalo nama da plati nego mi njemu jer ga trpimo toliko dugo. Šalim se stvarno, ostaje nešto iza tebe i može da bude ponosan što će vrlo brzo sto puta obući nacionalni dres."

Rekorder nacionalnog tima po broju nastupa je Branislav Ivanović koji je odigrao 105 utakmica, Dejan Stanković ima 103, a Savo Milošević 102 nastupa za Srbiju. Ujedno, to su jedini igrači koji su ispred Dušana Tadića na listi, a po svemu sudeći će ih novi fudbaler Fenerbahčea prestići u veoma bliskoj budućnosti.

Takođe, Dušan Tadić ima postignut 21 gol u dresu reprezentacije Srbije, a ukoliko bi do kraja karijere još pet puta uspio da zatrese mrežu rivala stigao bi Boru Kostića (26 golova) koji je trenutno na 10. mjestu najboljih strijelaca u istoriji nacionalnog tima.