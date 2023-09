OVO NIJE SMAK SVijETA: Piksijeva prva poruka poslije poraza

Oglasio se selektor poslije neuspjeha u meču protiv Mađarske

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Srbija je doživjela bolan poraz od Mađarske (1:2), poslije kojeg je zakomplikovan put ka Evropskom prvenstvu 2024, a selektor Dragan Stojković Piksi je poslije još jedne neizvjesne utakmice i prvog poraza rekao da ne bi trebalo ništa doživjeti previše tragično.

"Nije smak svijeta u svakom slučaju. Malo neočekivan poraz. Mislim da ga nismo zaslužili, ali moramo da ga prihvatimo, to je fudbal", rekao je Piksi za TV Arena sport.

"Mi smo praktično učinili sve da dođemo do gola. Odlično smo otvorili meč, poveli 1:0, poslije toga imali par odličnih akcija za drugi gol, nije došlo do toga... Pomalo neobjašnjivo, iz dvije odbijene lopte Mađari su došli do prednosti. Bez obzira, mislim da smo imali dobru reakciju u drugom dijelu meča sa izmjenama, konstantno smo napadali, činili sve, ali lopta nije htjela u gol. Njihov golman bio je fantastičan", dodao je on.

"Imamo još četiri utakmice, nije smak svijeta. Za nas je najvažnije da moramo da pobijedimo u Litvaniji. To je jednostavno, moraš", kazao je Piksi.