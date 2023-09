Vico Zeljković govorio o svim aktuelnostima u bh. fudbalu: VAR siguran od sljedeće sezone, nastavlja se sa "hibridima"!

Predsjednik FS BiH održao je konferenciju za novinare, na kojoj se dotakao brojnih tema kada je riječ o fudbalu u BiH.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković održao je ovog petka u Sarajevu konferenciju za novinare, na kojoj je govorio o brojnim aktuelnostima kada je riječ o bh. fudbalu.

Primarna tema je, svakako, nastup reprezentacije BiH u septembarskom ciklusu kvalifikacija za EURO 2024. "Zmajevi" će večeras od 20.45 časova u Zenici odmjeriti snage sa Lihtenštajnom u petom kvalifikacionom kolu, a upravo na ovom meču će novoimenovani selektor BiH Meho Kodro početi svoj drugi mandat na bh. klupi.

"Prije svega, poželio bih sreću na debiju selektoru Kodri i da startuje sa pobjedom, da nas pobjede večeras i pobjeda na Islandu vrate tamo gdje želimo. Iz ove dvije utakmice očekujemo šest bodova i imamo kvalitet da to i učinimo", rekao je prvi čovjek bh. fudbala, govoreći o statusu suspendovanog Anela Ahmedhodžića.

"Bilo bi bolje da se ova situacija nije desila. Način rada selektora, ali i svih selektora do sada i Saveza je vrlo jasan. Selektor je taj koji pravi spisak, određuje ko će biti na spisku, ko igra i koga poziva. Uvijek je postojala polemika oko toga i nabacivalo mi se da ja vršim pritisak. Nema sada ni Saničanina, ni Danilovića. Što se mene lično tiče, bilo je prostora za Saničanina, ali to je odluka selektora i mi je poštujemo. Tako je i sada bilo u slučaju Anela. Na prijedlog selektora pokrenut je postupak koji je pokrenut. Anel nije kažnjen, tek oko toga treba da se razgovara. Disciplinska komisija će raditi svoj posao."

Govorio je Zeljković i o sudijama koji dijele pravdu u Premijer ligi BiH.

"Napravili smo jednu širu listu, na glavnoj listi je 25 sudija, a na pomoćnoj pedesetak, kako bi se pooštrio kriterijum i da gdje god se dese greške, sudije mogu da se oštrije sankcioniši. Tražiećmo od Komiteta za suđenja da zadrži tu praksu. Oni su kompetentni da o tome govore, nije problem da u neko dogledno vrijeme napravimo konferenciju za medije i sa njima. Svjesni smo da postoje greške, postoje i u evropskim ligama, evropskim utakmicama. To vjerovatno neće moć da se iskorijeni do kraja, ali na nama je da doprinesemo tome da se to događa što manje. Nikome nije u interesu i cilju da se to događa. Prije nekoliko dana utakmicu Velež - Željezničar sudio je taj famozni Gigović koji se veže sa mnom, sa kojim ja imam veze kao sa bilo kojim drugim sudijom. Utakmica bila korektna, nisam vidio da su se ekipe žalile. Taj isti Gigović sudi danas utakmice nacionalnih selekcija. Taj Gigović je imao greške koje su nekada bile objašnjive, nekada neobjašnjive, ali je i njemu i svim drugim sudijama je definisano da ko pravi greške, ko bude iskakao, ići će sa liste. Ne bih bolovao od prošlosti, nego bih davao svima šansu i da onda na osnovu konkretnih stvari vučemo konkretne poteze", rekao je Zeljković, ponovivši da će od sljedeće sezone Premijer liga BiH početi sa upotrebom VAR tehnologije.

"To je jedan konkretan korak koji će doprinijeti tome da greške i te situacije svedemo na minimum. Da li ćemo imati mogućnost da već na proljeće radimo pilot projekat VAR na samim utakmicama, to ne mogu da obećam, ali je sigurno da će od početka sljedeće sezone biti. Morate da znate da to dosta košta, treba da se pronađu sredstva i za to, ali to je projekat koji će doprinijeti razvoju fudbala i kako bi se sva ta nezadovoljstva utakmicama oko sudijskih grešaka smanjila."

Uz implementaciju VAR-a, jedan od najvećih projekata FS BiH je rekonstrukcija premijerligaških travnjaka, na kojima se postavlja najsavremenija, hibridna podloga.

"Svaki klub ima uslove koje treba da ispuni kod svakog terena koji se radi i svi uslovi su isti. U ugovoru sa UEFA naveden je uslov da učestvuje klub ili lokalna zajednica i klubovima je data mogućnost da sami odluče da li će učestvovati kao klub ili sa lokalnom zajednicom. Na primjer, u Tuzli je učestvovao grad, a imamo primjer sa Borcem, Zrinjskim, čak mislim i sa Veležom, da su klubovi bili direktni potpisnici sporazuma, a ne lokalne zajednice. Isti je iznos finansiranja i tu je sve čisto. Što se tiče kašnjenja, tačno je da ih je biloi, ali je od samog početka ovaj projekat je bio izložen pristicima i nije se vjerovalo da to može da se uradi. Nema razlike sa podlogom na stadionu "Santijago Bernabeu" i na našim terenima. Mislim da smo puno dobili sa tim, ne samo klubovi, nego sama liga. Bilo je kašnjenja, to je činjenica, ali je bilo puno opravdanih razloga. Većina stadiona nije imala adekvatnu dokumentaciju, infrastrukturne mreže. Na Koševu je, recimo, bilo dosta kablova još iz vremena Olimpijade, pa se čekalo da se vidi čija je nadležnost. Ovi problemi se neće dešavati u narednim projektima. Za 15-20 terena kreće izgradnja terena u Širokom Brijegu i Doboju i radimo dalje da uradimo ostale terene", naveo je Zeljković, govoreći i o samom održavanju takve vrste terena.

"Želimo da tereni traju, tu pokušavamo kao Savez da pronađemo modele kako šta da radimo. Uspjeli smo da kao Savez pronađemo rješenje i potpišemo ugovor. Savez će biti zadužen za održavanje terena i rasteretićemo klubove tih troškova. Mjesečno je to četiri do šest hiljada. To je veliki izdatak i za klubove, ali i za Savez, ali mi smo preuzeli tu obavezu. Da li će to biti na adekvatnom nivou, zavisi od klubova jer mi ne možemo da zabranimo klubovima da koriste teren. Praksa je da se tereni koriste dan pred utakmicu i na samu utakmicu, a ovdje je problem što klubovi nemaju teren za trening i koristiće teren."

Veliki je broj odgođenih utakmica iz više razloga, ali i utakmica u kojima je dolazilo do zamjene domaćinstva.

"Mislim da smo blizu stava da od sezone 2024-25 to bude kao u ligama u okruženju, odnosno u Evropi i da se ne odgađaju utakmice tek tako, izuzev gdje baš postoji potreba. Ne kažem da sada nije bilo potrebe, nama je bilo potrebno da klubovi ostvare dobre rezultate zbog nacionalnog koeficijenta", istakao je Zeljković, osvrnuvši se na ovogodišnje evropske nastupe bh. klubova u evropskim takmičenjima.

"Čestitam Zrinjskom na ulasku u grupnu fazu, napravio je veliku stvar za bh. fudbal. To pokazuje da ima kvaliteta u ovoj ligi i da treba da nastavimo da radimo dobre stvari koje smo započeli - terene, suđenje. I mislim da treba da očekujemo da svake sezone imamo minimalno jedan klub u grupnim fazama. Mislim da i klubovi imaju te ambicije. Željezničar je ostvario rezultat kakav je ostvario, ali pokazao je jednu dobru predstavu, Borac je odigrao korektne utakmice sa Austrijom, Sarajevo manje-više, Zrinjski je napravio iskorak i to pokazuje da liga ima kvalitet. Imali smo mi i ranije dobre rezultate, Velež je izbacio AEK-a. Naša liga sigurno ima potencijal, i to više nisu samo riječi, to se pokazuje u praksi."

