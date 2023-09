Meho Kodro pobjedom počeo drugi selektorski mandat: Dao bih prednost bodovima, to je najvažnije!

Reprezentacija BiH trijumfovala je nad Lihtenštajnom, na povratničkom debiju Mehe Kodre.

Izvor: FS BiH

Meho Kodro, povratnik na selektorsko mjesto u reprezentaciji BiH, drugi mandat je počeo pobjedom.

BiH je u Zenici rezultatom 2:1 savladala Lihtentaštajn, u okviru petog kola kvalifikacija za EURO 2024, uz, slobodno se može reći, lošiju partiju od one koje koju je javnost očekivala u duelu sa timom koji je do večerašnje utakmice primio 14 golova u kvalifikacijama, bez ijednog boda.

"Dao bih prioritet bodovima. Mislim da je to vrlo važno u ovom momentu, da mi dobijemo utakmicu, i dobili smo je. Prvo poluvrijeme je bilo dosta korektno, počeli smo dobro, dali smo dva gola. Kasnije smo primili jedan onako iznenađujući gol, pravi evropski je bio. Tu smo malo pali, to nas je malo uznemirilo, ali je prvo poluvrijeme, po meni, bilo dosta korektno. U drugom smo pali, ali na neki način to je i normalno, imajući u vidu da mi radimo 4-5 dana. Bilo je dosta i nekih novih stvari, vrlo je teško napraviti velike i radikalne promjene za kratko vrijeme", rekao je Kodro za BHT1, nastavivši:

"Da smo mi sad dobili razlikom od tri, četiri, pet golova, možda bi to nama veći problem napravilo nego što je ovako bilo. Bilo je korektnih stvari, bilo je dobrih stvari sa kojima sam zadovoljan, ali ima i stvari koje treba popraviti. Sutra ćemo analizirati, imamo novu utakmicu vrlo brzo, za tri dana na Islandu. Najvažnije je da smo pobijedili, dao bih prioritet toj pobjedi, to je nešto što je u ovom momentu vrlo važno. Sreća je da imamo prostora za napredak i pokušaćemo da te neke falinke popravimo za narednu utakmicu", zaključio je Kodro.

Utakmica protiv Islanda igra se u ponedjeljak od 20.45 časova u Rejkjaviku.