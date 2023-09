Prije dva mjeseca predstavljen u Igmanu, sad ponovo promijenio klub: Mrzić potpisao za Slogu!

Bivši fudbaler Krupe kratko se zadržao u Konjicu.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Srđan Mrzić novi je igrač dobojske Sloge Meridian.

Bivši krilni napadač Krupe prije nešto više od dva mjeseca predstavljen je u Igmanu iz Konjica, ali je vrlo brzo promijenio klub i prešao u Slogu Meridian, gdje je u srijedu imao novo predstavljanje.

"Prije svega želio bih da se zahvalim ekipi Krupe sa kojom sam dvije sezone zaredom osvajao titulu šampiona Prve lige Republike Srpske. Nakon toga put me odveo u Igman, to jest Konjic gdje se nisam snašao. Sve je to bio splet nesretnih okolnosti. Mislim da sada nisam pogriješio što sam sada došao u Slogu Meridian, poznajem ekipu, trenera te jedva čekam treninge i da krenem u ostvarivanje ciljeva kluba", rekao je Mrzić na predstavljanju.

“Poznajem ekipu, pratio sam rezultate Sloge koja sigurno ima kvalitet. Sa većinom momaka sam igrao u Krupi te znam šta mogu da očekujem te sa svima u dobrim odnosima. Što se tiče rada sa Vladom Jagodićem, mislim da neće biti problema te da ću se brzo naviknuti na njegove uslove i način rada", rekao je Mrzić.

Trener Sloge Vlado Jagodić rekao je da je ovim transferom Sloga završila prelazni rok.

"Mrzića sam pratio dugo. On je u Krupi pokazao kvalitet koji je potencijalno bio ulaz u Premijer ligu. To očekujem od njega te se pojavila kombinacija u posljednjih par dana da se desi ono što se desilo danas, a to je da Mrzić potpiše ugovor sa nama. Drago mi je da se to desilo jer se on potpuno uklapa u moj koncept da trebamo biti brži i opasniji. On može igrati na dvije pozicije u ekipi i mislim da smo sa njim zaokružili prelazni. Prosto, četiri nova igrača u reprezentativnoj pauzi nije malo, ali jednostavno želja nam je bila da zaoštrimo konkurenciju momcima koji su veći tu. Kako Mrzić nije dobio niti minute u Igmanu, jasno je da je željan dokazivanja te je upravo zbog toga napustio taj klub. Na kraju krajeva najbitnije da mi bude zdrav. Fizički je sasvim okej i jedva čekam da stekne pravo nastupa te da konkuriše za tim", zaključio je Jagodić.