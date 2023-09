Sloga dovela pojačanje: Bivši napadač Borca stigao u Doboj!

Toni Jović novi je fudbaler Sloge iz Doboja.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Toni Jović je novi fudbaler Sloge iz Doboja. Bivši napadač Borca u Doboj stiže iz Posušja kao slobodan igrač.

Jović će sarađivati sa Vladom Jagodićem koji ga dobro poznaje iz Borca i koji je prema njegovim riječima bio ključan za dolazak u Doboj

„Nakon kontakta sa svojim bivšim šefom Vladom Jagodićem bro je došlo do dogovora. On me jako dobro poznaje i zna situaciju. Drago mi je da sam stigao ovdje i drago mi je što ću pomoći klubu da ostvari ciljeve. Dosta igrača već znam i sa kojima sam dijelio svlačionicu. Ono što sam vidio do sada je da je kvalitet puno veći nego što sadašnji rezultati pokazuju i nadam se da ćemo to pokazati na terenu. Glavni cilj je opstanak u ligi, ali ja to generalno mrzim izgovoriti jer ekipa ima kvalitete za puno veće ciljeve. Moje ambicije su puno više, a koliko je to realno vidjećemo“, rekao je Jović na predstavljanju.

Jagodić je dodao kako u Joviću vidi dobro pojačanje te mu je poželio dobrodošlicu.

„Veoma smo malo postizali golova iako ekipu uigravamo da postiže golove i iz tog razloga smo posegnuli za ovim rješenjem. Mislim da će Toni odgovoriti zadatku i da će ovo njemu biti izazov jer u posljednjih godinu dana to nije bilo ono što vrijedi Toni Jović“, rekao je Jagodić.

Jović je, osim za pomenuta dva kluba, u karijeri još igrao za Zrinjski , Široki Brijeg, Krupu, Rijeku, Pomorac, Lote i španski Agilas.

Prethodne sezone je u dresu hercegovačkog premijerligaša odigrao 27 utakmica u svim takmičenjima, postigao je pet golova i upisao dvije asistencije.