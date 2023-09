Sa Lionom osvojio tri trofeja - sad ga čeka težak trenerski zadatak! Italijan mijenja francusku legendu

Fabio Groso postaće novi trener Olimpika iz Liona.

Izvor: EPA-EFE/FILIPPO VENEZIA

Proslavljeni francuski reprezentativac Loran Blan smijenjen je sa mjesta trenera Olimpik Liona – a na njegovo mjesto stiže nekadašnji italijanski reprezentativac Fabio Groso!

Biće to njegov povratak u trofejni klub nakon 14 godina, s obzirom na to da je kao igrač branio boje Liona od 2007. do 2009. godine, upisavši 75 nastupa

U tom periodu Groso je sa Lionom osvojio tri trofeja – po jedan u prvenstvu, Kupu i Superkupu Francuske.

Olimpik Lion je pod Blanovom komandom veoma loše ušao u tekuću sezonu, osvojivši samo jedan bod u prva četiri kola, pa je klub odlučio da je timu potrebna svježa trenerska krv kako bi se u najskorije moguće vrijeme pomjerio sa posljednje pozicije na tabeli.

Izbor je pao na Grosa, koji je pažnju na sebe privukao dobrim rezultatima na klupi Frozinonea, sa kojim je prošle sezone osvojio titulu u Seriji B i izborio povratak u elitni rang italijanskog fudbala.

Trenersku karijeru počeo je u Bariju, a potom je u Italiji sjedio na klupi Verone i Breše prije prvog internacionalnog iskustva, u švajcarskom Sionu.

