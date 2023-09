Zvezda nije imala struju, sad nema konkurenciju! Terzić objasnio strancima: "Možemo protiv najboljih!"

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić dao opširan intervju pred početak grupne faze Lige šampiona.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda uspostavila je dominaciju na domaćoj sceni i napravila kontinuitet dobrih rezultata u UEFA takmičenjima, pa Zvezdan Terzić ima razloga za zadovoljstvo. Bliži se početak nove grupne faze u Ligi šampiona za crveno-bijele, a generalni direktor kluba to je najavio intervjuom za italijanske medije.

Terzić je pričao za "Sportpress24" i tom prilikom sumirao je cijeli svoj mandat u Crvenoj zvezdi. Prije svega, govorio je generalni direktor crveno-bijelih o tome kako je klub pod njegovom komandom postao najbolji u Srbiji i kako danas u domaćem prvenstvu nema nikakvu konkurenciju - a uz to bilježi dobre evropske rezultate i stvara igrače koji su cijenjeni na tržištu!

"Crvena zvezda je i dalje rasadnik sjajnih fudbalera i mnogi fudbaleri koji su prošli kroz njenu školu ili prvi tim danas igraju za velike evropske klubove: Luka Jović, Ivan Ilić, Marko Grujić, Mihailo Ristić, Aleksa Terzić, Uroš Račić, Dejan Joveljić... Sve su to reprezentativci Srbije koji su ponikli u Crvenoj zvezdi otkako sam ja u klubu. Takođe, Predrag Rajković, Srđan Babić, Darko Lazović, Nemanja Radonjić su igrači koji su bili dio našeg kluba. Da ne pominjem Strahinju Erakovića koji je vjerovatno najbolji srpski štoper ili Stefana Mitrovića kojeg smo doveli prošle godine. Prodali smo i mladog Marka Lazetića u u Milan tako da smo i dalje sjajna fabrika mladih fudbalera", rekao je Zvezdan Terzić i zatim se nadoveo zaključkom da je Zvezda bez konkurencije u Srbiji:

"Nemamo konkurenciju u Srbiji. Ne samo kada su u pitanju fudbaleri, već i organizacijski u svakom segmentu koji se tiče funkcionisanja kluba. Možda su rezultati koje smo pravili u Evropi prethodnih godina za nekoga iznenađenje, ali za mene nisu. Zato što znam šta smo radili da dođemo do toga. A ključ uspjeha je što nikad nismo zadovoljni postignutim i uvijek hoćemo još. U Crvenoj zvezdi ne postoji minuli rad. Uvijek moraš da budeš bolji, više posvećen i svakog dana sve aktivniji. To je način na koji radimo, a u način rada drugih klubova u Srbiji zaista ne bih želio da ulazim... Fokusirani smo na Evropu i želimo da se takmičimo sa klubovima iz Lige šampiona gdje imamo najmanji budžet od svih."

Nije prvi put da Zvezdan Terzić ističe kako je Zvezda "prerasla" domaći fudbal - zbog toga želi da se odmjeri sa najboljim timovima u Evropi. Pa da se ponovo desi nešto kao pobjeda nad Liverpulom, kada je Milan Pavkov postao heroj navijača.

"Crvena zvezda je daleko bolja od svih u Srbiji i nema rivala u domaćem prvenstvu. Razlika sa kojom smo završili u odnosu na drugoplasirani TSC govori o tome. Opredjeljenje svih nas u klubu je da stremimo Evropi i da budemo u društvu velikih evropskih klubova. Finansijski ne možemo da im pariramo, ali na terenu možemo što smo pokazali i kada smo pobijedili Liverpul koji je te sezone osvojio Ligu šampiona. U Srbiji zaista nemamo konkurenciju i tako je već godinama. Glavni razlog za to je način na koji radimo i temeljno planiramo. Kvalitet tima je proizvod toga rada", istakao je Terzić.

Prisjetio se prvi operativac Crvene zvezde i trenutaka kada je preuzeo funkciju u klubu. Prvi trener kojeg je Zvezda dovela pod njegovom komandom bio je Nenad Lalatović, a on je predstavljen na zapadnoj tribini jer u klupskim prostorijama nije bilo struje. Takođe, zaposleni u klubu nisu bili zadovoljni situacijom i Zvezdan Terzić morao da rješava te probleme prije onih fudbalskih!

"Gledano iz ove perspektive, sve djeluje nestvarno. Kada sam došao u Crvenu zvezdu, klubu je bila isključena struja a zaposleni su bili u štrajku. Morao sam da se bavim mikromenadžmentom i da idem od osobe do osobe. Paralelno sa tim sam se bavio fudbalskim stvarima, sklapanjem tima i svim ostalim što ide uz to. Situacija je bila takva da smo trenera morali da promovišemo po danu na tribinama jer u medija centru nije bilo struje. Imali smo ogromne dugove i vladalo je veliko nezadovoljstvo u klubu. Počeo sam od najsitnijih detalja, uz pomoć najbližih saradnika, kao i ljudi koji vole Crvenu zvezdu. Uspjeli smo da se dignemo i da rastemo iz godine u godinu. Tri godine kasnije je kao plod tog rada stigao plasman u Ligu šampiona i čuvena pobjeda nad Liverpulom. Danas igramo Ligu šampiona kao direktan učesnik. Najvećim uspjehom smatram to što smo vratili šampionsko samopouzdanje i da shvatamo kao normalnu stvar osvajanje titula i pobjeđivanje velikih timova u Evropi", zaključio je generalni direktor aktuelnog šampiona Srbije.