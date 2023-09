OVO JE ZA APLAUZ! Partizan pobijedio u drami, Igor Duljaj se oglasio: Opet postići tri gola...

Trener Partizana čestitao ekipi još jedan trijumf poslije preokreta

Partizan je pobijedio Radnik iz Surdulice poslije još jednog velikog preokreta i ostvario drugi trijumf u nizu 3:2, nakon što je gubio 0:2. Poslije utakmice, trener Partizana Igor Duljaj je pohvalio karakter svog tima, kao i igru protivnika. "Postići tri gola poslije 0:2, i to ne prvi put, to je za aplauz", rekao je on za TV Arena sport poslije meča.