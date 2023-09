PANIKA U JUVENTUSU ZBOG MITROVE IZJAVE! Odmah su pozvali Vlahovića na sastanak

Dušan Vlahović i Juventus "oči u oči" u narednim danima, sve zbog intervjua Aleksandra Mitrovića.

Izvor: MN PRESS

Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović otišao je ovog ljeta u Saudijsku Arabiju i već je golovima počeo da opravdava novac koji su u Al Hilalu oložili u njega, a čini se da bi u budućnosti želio da se još srpskih fudbalera preseli u ove krajeve. Za sada je sa njim tamo Sergej Milinković-Savić, dok je Mitrović u intervjuu za italijanske medije otkrio da se za Saudijsku Arabiju raspitivao i njegov saigrač iz napada u reprezentaciji Dušan Vlahović.

Čini se da su njegove riječi podigle veliku buru u Juventusu, pa je tako klub iz Torina brže-bolje sazvao sastanak sa Vlahovićem. Iako se činilo da su ovog ljeta spremni da ga prodaju zbog finansijskih problema, Vlahović je insistirao da ostane i blista na startu nove sezone sa četiri gola i sada Juve ne želi ni da čuje na rastanak sa njim.

Italijanski novinar Nikolo Skira, inače specijalizovan za fudbalske transfere, objavio je da će u narednim danima početi pregovori između predstavnika Dušana Vlahovića i Juventusa o potencijalnom produžetku saradnje. Sada ga smatraju ključnim igračem "stare dame" i Juventus želi da produži ugovor sa njim na godinu dana duže (do 2028. umjesto 2027. godine), uz malo povećanje i restrukturiranje zarade.

Vidjećemo da li će Vlahović pristati na nove uslove, pošto ima sasvim dovoljno vremena u aktuelnom ugovoru da ne žuri sa bilo kakvim dogovorima, ali utisak je da Juventus prvo hoće da "sredi svoje knjige", a potom i da otjera potencijalne interesente kojih će svakako biti već od januara.

"Preporučio bih avanturu u Saudijsku Arabiju Vlahoviću, ali to zavisi od onoga što on želi. U reprezentaciji smo pričaju o Arabiji, pitao me kako se snalazim. Ali, da budem iskren vidim da je srećan i fokusiran u Juventusu. Srećan je što je dio jednog od najvećih klubova u Evropi", kazao je nedavno Aleksandar Mitrović i time možda skrenuo pažnju Vlahoviću na nove izazove u karijeri, ali i Juventusu da se "ne kockaju" sa njim.

BONUS VIDEO: