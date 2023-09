"VI MENE PITATE JE LI PENAL... NE VIDIM ODAVDE!" Ekspert se oglasio o penalima na meču Zvezde i Čuke, evo šta kaže

Sudijski analitičar Zdravko Jokić analizirao je sporne situacije sa meča Crvene zvezde i Čukaričkog u Superligi Srbije.

U meču Čukaričkog i Crvene zvezde vidijeli smo pobjedu "Brđana", ali i mnogo toga za sudijsku analizu. Vidjeli smo dva penala, 12 žutih i jedan crveni karton i u studiju "Arene sport" nekadašnji arbitar Zdravko Jokić imao je pune ruke posla.

Prvo je analizirao duel Uroša Spajića i napadača "brđana" Sandeja Adetunđija nakon koga je u 22. minutu suđen penal. Taj penal je Marko Docić pretvorio u gol, a po procjeni Zdravka Jokića sudija je bio u pravu.

"Ovdje sa rukama nije bio kontakt, tj, bio je kontakt, ali nedovoljan. Međutim ima dole prekršaja nogom gdje se vidi da je desnom nogom bio kontakt. Ovdje je sudija dosudio penal i nemam ništa protiv. Žuti karton je jer je obećavajući napad", analizirao je Jokić.

Pogledajte 00:29 Čukarički - Crvena zvezda 2:1, Adentunđi Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Crvena zvezda je svoj penal dobila ju 46. minutu, a Jokić je ovde istakao da je kontakta i povlačenja bilo. Ipak, nije želio da ulazi u to da li je penal pravilno ili nepravilno dosuđen. "Ovo nema baš dobre slike, vidimo momenat kad ga drži za ruku i dres malo. Sada ćete vi mene da pitate da li je bio penal ili nije. Ne mogu odavde da vidim jer je sudija vidio koji je intenzitet. Da li je to bilo povlačenje? Vidimo da ga je držao prvo za rame, a poslije za ruku. Ne mogu da vidim i ocijenim intenzitet", istakao je on.

Nije dosuđen još jedan penal za Crvenu zvezdu kada je u 56. minutu Marko Docić startovao na Vladimira Lučića. "Ovo prekršaj jeste, desna Docićeva noga pravi pokret da ga saplete, ali ja bih prije dosudio kazneni udarac ovdje nego za onu maloprije situaciju". rekao je Jokić aludirajući na penal koji jeste dosuđen Zvezdi.