NEKA SE CRVENOJ ZVEZDI POKLOPE ZVIJEZDE! Meho Kodro za MONDO o utakmici sa Mančester sitijem

Selektor Bosne i Hercegovine Meho Kodro prokomentarisao je šanse Crvene zvezde na gostovanju šampionu Evropu Mančester sitiju na startu Lige šampiona.

Beogradski crveno-bijeli će u utorak od 21. čas biti gosti na "Etihadu" u prvoj utakmici ovogodišnjeg izdanja Lige šampiona.

Izabranici Baraka Bahara su bez ikakve dileme autsajderi protiv Engleza i vjerovatno im treba neko čudo kako bi ostvarili povoljan ishod protiv tima Pepa Gvarodila.

Ali, čuda se dešavaju iako prilično rijetko.

Takvog mišljenja je i selektor BiH Meho Kodro, koji je za naš portal istakao da će obavezno pogledati predstojeći duel srpskog i engleskog šampiona.

"Uh, šta da vam kažem, biće teško Crvenoj zvezdi. Slično kao BiH protiv Portugalije. Bićemo u žiži interesovanja, a Zvezda isto tako. Jasno je da je Siti apsolutni favorit i bez dileme zaslužuje taj epitet imajući u vidu način na koji igraju, kapacitet koji imaju igrački, ekonomski i svaki drugi. U svakom slučaju, biće jako zanimljivo pogledati utakmicu sa 'Etihada'", rekao je Kodro.

Prema njegovim riječima, u fudbalu se čuda jako rijetko dešavaju, ali sportski je vjerovati u njih.

"Stalno mislim da bi svi sportisti, bez obzira na to koliko su male šanse ili velike, treba da se nadaju da je to taj dan. Bez obzira što su malo manje šanse nego neku drugu utakmicu u grupi (Jang Bojs i RB Lajpcig, prim.aut), zašto ne bi sada Zvezda kao klub i njeni igrači ovaj dan iskoristili da pokažu svoj kvalitet i možda se poklope zvijezde. 'Da se Zvezdi poklope zvijezde' i da imaju dobar dan. To je najnormalnije sportsko razmišljanje. Koliko god su male šanse, moramo da se borimo kako bi došli do izražaja", dodao je selektor "zmajeva".

