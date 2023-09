Milan savladao Kaljari: Fudbaleri Empolija konačno postigli pogodak i stigli do prvih bodova

Stefano Pioli "promiješao" je karte za meč sa Kaljarijem, ali za Luku Jovića nije bilo mjesta ni na klupi.

Izvor: FABIO MURRU/ANSA

U terminu od 18.30 časova odigrane su tri utakmice 6. kola Serije A. Ekipa Milana je, u dosta izmijenjenom sastavu, na gostovanju u Kaljariju stigla do druge vezane pobjede. Domaći tim je prvi stigao do vođstva, ali su „rosoneri“ do kraja prvog poluvremena uspjeli stići do preokreta i na kraju zasluženo slaviti.

Kaljari – Milan 1:3 (1:2)

/Luvumbo 29 – Okafor 40, Tomori 45, Loftus-Čik 60/

Kaljari je u vođstvo stigao u 29. minutu. Adli je izgubio loptu u svom šesnaestercu, a Vulumbo loptu zakucava pod prečku.

Pet minuta prije kraja prvog dijela „rosoneri“ stižu do izjednačenja. Nakon loše rekacije golmana Kaljarija, Borisa Radunović, na pravom mjestu se našao Okafor i pogodio za 1:1.

Do pauze smo vidjeli još jedan pogodak. Na isteku 45. minuta, nakon kornera, lopta dolazi do Tomorija, koji iz velike blizine šalje loptu u mrežu.

U 60. minutu gosti stižu i do trećeg gola. Loftus-Čik fenomenalni udarcem sa ruba šesnaesterca šalje loptu iza leđa Radunovića.

U drugom meču fudbaleri Empolija su konačno uspjeli postići pogodak ove sezone, a ispostavilo se da će im to donijeti i prve bodove s obzirom da su upisali minimalnu pobjedu nad Salernitanom.

U posljednoj utakmici igranoj u ovom terminu, Atalanta je slavila u gostima kod Verone. Jedini pogodak na utakmici vidjeli smo u 13. minutu, a strijelac je bio Kopmajners.

SERIJA A – 6. kolo

Danas:

Empoli – Salernitana 1:0 (1:0)

/Baldanci 34/

Verona – Atalanta 0:1 (0:1)

/ Kopmajners 13/

Inter – Sasuolo

Lacio – Torino

Napoli – Udineze (20.45)

Četvrtak:

Frozinone – Fiorentina

Monca – Bolonja (18.30)

Đenova – Roma (20.45)

Odigrano juče:

Juventus – Leće 1:0 (0:0)

/Milik 57/