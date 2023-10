Tri najjača utiska Zvezdinog remija u Ligi šampiona: Opet poluvrijeme, kome vjeruje Bahar i Hvangov klon!

Crveno-bijeli otkrili mane u drugom meču grupne faze, protiv rivala koji je morao da bude savladan u Beogradu.

Imaće za čim da žale fudbaleri i navijači Crvene zvezde u danima koji slijede zbog remija (2:2) protiv Jang bojsa. Nakon prvih 90 minuta Lige šampiona u Beogradu ove jeseni utisak je da su gosti odnijeli daleko slađi bod u Švajcarsku. Zbog toga su vjerovatno i favoriti u borbi za treće mjesto - imaju priliku da na svom terenu protiv srpskog šampiona stignu do veoma važnih bodova. Ali, nije sada vrijeme za te kalkulacije...

Crvena zvezda do Berna ima da odigra još mnogo fudbala, a prije svega da izvuče nekakve zaključke iz dosadašnjeg dijela sezone Možda je oktobarska pauza za reprezentacije idealan termin za to, jer i te kako ima šta da se analizira - i u radu Baraka Bahara, igrama njegovih igrača i o cjelokupnoj situaciji u kojoj je Zvezda.

Sa meča koji je Crvena zvezda odigrala protiv Jang bojsa mi smo izvukli tri veoma važne stavke.

ISTO KAO U MANČESTERU!

Kada se uporede mečevi koje je Crvena zvezda u prva dva kola grupne faze Lige šampiona odigrala u Mančesteru i Beogradu, teško je govoriti o sličnostima. Defanzivna organizovanost čitave ekipe i maestralni Omri Glazer bili su centralna tema poslije prvog meča, a u drugom je ipak fokus trebalo da bude na napadu, golovima i osvajanju tri boda. Postoje tek pojedini detalji koji su izuzetno slični i njihovo pojavljivanje nikako ne može da raduje crveno-bijele.

Nakon postignutog gola koji je VAR provjeravao i priznao, Zvezda je u samom finišu prvog dijela meča stigla do prednosti na oba susreta u Ligi šampiona. Djeluje da je to idealan trenutak da slomite rivala - vi dolazite do prednosti, u njegovim redovima pojavljuje se panika, a u narednih petnaestak minuta bez fudbala moraće da mozgaju šta su to pogrešno uradili pa imaju zaostatak.

I dok kod Mančester sitija nije bilo razloga za preveliku paniku jer znaju da su najkvalitetniji tim Evrope i da redovno "okreću" mečeve u svoju korist, čini se da je Zvezda morala više da izvuče iz prednosti protiv Jang bojsa. Imala je protivnika sa kojim je egal na konopcima, trebalo je da ga "dokrajči" početkom drugog dela, a onda je gostima ponudila priliku da zaliče na Hulijana Alvareza.

Mančester siti je nakon izlaska iz svlačionice postigao golove u 47. i 60. minutu za preokret, a šampion Švajcarske uradio je to u 48. i 61. minutu susreta. Bilo je u tim trenucima još nekoliko opasnih akcija gostiju, a da je Omri Glazer morao i treći put da vadi loptu iz mreže, rezultat bi po Zvezdu na kraju verovatno bio isti kao i u prvom kolu grupne faze.

U ŠTA VJERUJE BARAK BAHAR?

Formacija sa tri ili četiri defanzivca? Visoki presing i ritam zbog kojeg je Fiorentina izgledala kao magare u magli pred navijačima na stadionu "Rajko Mitić"? U brzinu Osmana Bukarija, lucidnost Žana Filipa Krasoa, snagu Šerifa Endiajea, izdržljivost Srđana Mijailovića, liderske sposobnosti Aleksandra Dragovića? I na kraju - u Aleksandra Kataija?

Čini se da je Crvena zvezda pod komandom Baraka Bahara "obrnula" pun krug u tekućoj sezoni. Išlo se od nepovjerenja u neke od starosjedilaca koji su prethodnih godina donosili uspjehe, preko ogromnog kredita koji su kod izraelskog stručnjaka - a i navijača, da budemo pošteni - dobile novajlije zbog brzog uklapanja u sistem, pa opet do nepovjerenja... Ili je to samo tako izgledalo! Igrački kadar Crvene zvezde trenutno je izuzetno obiman, pa nisu svi uspjeli da pronađu prave uloge za sebe.

Dok su se u ulogama koje su im dijeljene gubili fudbaleri Crvene zvezde, nekako se izgubio i Barak Bahar. Zbog ritma u kojem je Zvezda igrala pripreme ili "otključavanja" tandema Olajinka-Kraso navijači su ga još tokom ljeta kovali u zvijezde. Danas je situacija drugačija - u pitanje se dovode formacije koje Zvezda koristi, prilagođavanja rivalu, pa čak i izbori igrača za pojedina mjesta u timu.

Kao da je izraelski stručnjak, inače čvrstog stava i oštrog pogleda, "pobjegao" od svojih fudbalskih ideja, nespreman da se ikome zamjeri. Tokom ljeta smo viđali da mu nije problem da "zavede red" u svlačionici i kompletan igrački kadar stavi pod svoju komandu, ali... Sada je utisak da je Žan Filip Kraso izgubio mjesto u timu zbog nonšalantnosti kod trećeg gola Mančester sitija, da Miloš Degenek ne igra zbog kiksa na krovu tržnog centra, a da je Aleksandar Katai - iako je pred Radnički rečeno da je povrijeđen - dobio mjesto na terenu protiv Jang bojsa jer su tako više željeli navijači nego sam trener. Huk 47.000 ljudi u Beogradu pokazao je da se u "Magika" i dalje vjeruje na tribinama najvećeg srpskog stadiona, ali je pitanje da li je Bahar u toj grupi. Zapravo, pitanje je u koga Barak Bahar vjeruje trenutno, kada nema iskristalisanu formaciju i startnu postavu.

HVANG JE SVUDA!

Zvanična statistika pokazuje da je samo reprezentativac Južne Koreje Hvang In Bum trkački bio na nivou potrebnom za Ligu šampiona. Iako je poslije meča otkrio da nije 100 odsto spreman jer nije prošao pripreme sa timom, centralni vezni koji je ljetos stigao iz Olimpijakosa je "pokrio" dva kilometra više od najbližeg pratioca kada je kilometraža Zvezdinih igrača u pitanju. Ujedno, centralni vezni crveno-bijelih pretrčao je više i od svakog igrača Jang bojsa, ali je utisak da nije imao pravu pomoć u tom segmentu.

Marko Stamenić je odigrao meč ispod svog standarda u dresu Crvene zvezde, a Mirko Ivanić se "utopio" na malom prostoru za manevar koji su mu ostavili protivnički fudbaleri. Zbog toga je Hvang često ostajao u situacijama 1 na 1, sa obavezom da odbrani ogroman prostor, što je za defanzivce uglavnom izgubljena bitka. Ipak, momak iz Južne Koreje pokazao je ratničku crtu - temperament koji se nekako stereotipno očekivao zbog njegovog porijekla i borbu! Trčao je bez prestanka, u finišu meča bio lider frontalnog napada i čest gost "ćoškova" jer su nakon njegovih kornera prijetili igrači Zvezde.

Jasno je da jedan Hvang nije bio dovoljan za pobjedu Crvenoj zvezdi. Bez obzira na to što su dobar meč odigrali kapiten Aleksandar Dragović, njegov najbliži saradnik Naser Điga, neumorni Srđan Mijailović koji je nekoliko puta promijenio poziciju, pa na kraju i Osman Bukari, daću sebi za pravo da zaključim kako bi još jedan Hvang donio pobjedu Crvenoj zvezdi. Da je u timu srpskog šampiona bio samo još jedan fudbaler spreman na onoliko borbe koliko je reprezentativac Južne Koreje donio na teren, u Beogradu bi ostala tri boda.