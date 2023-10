Realno, Zvezdi to nedostaje! Stojić vidio sve mane: To se ne prašta, neki nisu navikli na ovakav ritam

Ranko Stojić pričao je o Crvenoj zvezdi, Ligi šampiona, idejema, planovima...

Crvena zvezda poslije dva kola u grupnoj fazi Lige šampiona ima jedan bod. Poslije poraza u Mančesteru od Sitija, u Beogradu je remizirala sa Jang Bojsom (2:2). Po svemu viđenom na kraju ima i za čim da žali pošto je bila bolja u samoj završnici utakmice. Sada slijede dva meča sa Lajpcigom, pa onda gostovanje švajcarskom timu u Bernu i na kraju duel sa Gvardiolinim timom na "Marakani".

Ranko Stojić analizirao je sve što je viđeno u Beogradu i kritikovao je ekipu zbog određenih detalja. Prvenstveno zbog načina na koji su primljeni golovi.

"U principu se ovo ne prašta na ovom nivou, da primite dva gola ovako, posebno kroz centralni dio odbrane, posebno prvi, na samom početku drugog poluvremena. Generalno gledajući, Zvezda je zaslužila bod i rezultat je realan", počeo je Stojić priču za "Arenu sport".

Vjeruje da crveno-bijeli mogu da prođu dalje.

"Gledajte, moramo da se naviknemo i da naučimo, da ni pobjeda ne bi drastično povećala šanse, niti bi poraz drastično umanjio, remi ništa nije specijalno umanjio. Jang Bojs je dobar tim, izgubio je od Lajpciga kod kuće, Zvezda se sigurno neće predati ovdje, bod je dovoljan u Bernu da bude ispred u nekoj konstalaciji, vrlo pozitivan bod, posebno zbog razvoja situacije. Atletski, fizički spreman tim, taktički perfektan, teško je igrati protiv takvog sistema kada su igrači edukovani i znaju kada ulaze u sredinu, kada otvaraju spoljne pozicije. Šira publika možda nije primijetila, ali smo imali osjećaj kao da imaju igrača više u sredini, to je baš zbog te taktičke situacije. Imali su zicer za 3:1, Zvezda se vratila. Izmjene su donijele svežinu, Kraso je dao asistenciju, čini mi se da je njegovo mjesto na sistemu iza prvog napadača, to se najbolje pokazalalo."

Zatim je detaljnije pričao o taktici Baraka Bahara.

"Igrači kao Stamenić, Mitrović, Lučić, imaju veliki potencijal, ali to nije završen igrač, to je ozbiljna razlika, treba vremena, iskustva, rada. Mladi momci, nisu navikli na ritam, snažne igrače, taktički, brzo da razmišljaju. Perspektiva postoji, treba biti realan, ne kritičan, treba više kvaliteta u odbrani. Znaju to i u Zvezdi. Važno je da ima više čvrstine u odbrani. Igre jedna na jedan, da se to lakše rješava. Ako pogledate udarce Zvezde i Jang Bojsa, da nije bilo tih 10 posljednjih minuta, bila bi drastična razlika."

Gleda nekadašnji fudbaler i menadžer na određene detalje drugačije.

"Zvezda može da odigra najmanje neriješeno ili da dobije u Švajcarskoj. Zvezda treba da skupi što više bodova ove godine i da to bude pokazatelj kojih 15-16 igrača može da iznese ovo takmičenje, uz dopunu uz nekoliko igrača, može da pretenduje na drugo mjesto u grupi u budućnosti", zaključio je Stojić.