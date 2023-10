Mitar Mrkela nakon remija: "Pretjerano je ocjenjivati nekog nakon tri utakmice"

Sportski direktor Crvene zvezde nakon remija protiv Jang bojsa u Ligi šampiona dao kratku izjavu srpskim medijima.

Crvena zvezda je osvojila prvi bod u aktuelnoj sezoni Lige šampiona - pogotkom Osmana Bukarija u 88. minutu meča protiv Jang bojsa stiglo se do konačnih 2:2, što nije rezultat kakvom su se nadali navijači. Ipak, sportski direktor Mitar Mrkela tvrdi da će se o raspoložen ju govoriti tek kada se bude vidjelo da li su ispunjeni ciljevi.

Kratak razgovor koji je sportski direktor Crvene zvezde imao sa novinarima ispred klupskih svlačionica, dok su igrači izglazili nakon odigranih mečeva, otkrio je i kakvo je viđenje Mitra Mrkele o pojedinačnim učincima igrača srpskog šampiona. Ali, ni na tu temu nije vrijeme za konačne ocjene, potrebno je još vremena.

"Rezultat je realan, bilo je perioda dobre igre oba tima, prvo smo mi vodili, pa oni. Bilo je trenutaka kada sam mislio da je Jang Bojs dosta bolji, a onda poslije drugog gola njihovog zaigrali smo stvarno dobro, izjednačili, mogli smo i da pobijedimo. To da li sam zadovoljan ili nisam znaćemo na kraju takmičenja. Odnosno, da li ćemo da ostvarimo zacrtane ciljeve. I dalje smo u igri, u ravni sa Jang Bojsom, čekaju nas još četiri utakmice, mislim da kako takmičenje bude odmicalo da ćemo biti sve bolji", rekao je sportski direktor Crvene zvezde odmah nakon meča i zatim prokomentarisao primljene golove: "Moraćemo da analiziramo te situacije, na stručnom štabu je da vidi zašto je to tako. Činjenica je da se to desilo na obje utakmice i to treba primiti k znanju."

Dok Barak Bahar i njegovi saradnici planiraju da analiziraju igru Crvene zvezde, sportski direktor kluba ponudio je kratak rezime o učinku pojedinaca na meču. Za oko su mu zapali nastupi Šerifa Endiajea, Nasera Đige i Osmana Bukarija - možda i trojice najbitnijih igrača na ovom meču, barem što se tiče momaka u crveno-bijelim dresovima.

"Znate kako, pretjerano je ako nekog ocjenjujete poslije dvije utakmice. Ne bih da koristim grube riječi... Endiaje je i protiv Mančester Sitija i Radničkog iz Niša odigrao dobre utakmice, večeras je takođe bio dobar. Vidjelo se da je kvalitetan napadač, bio je stalna opasnost po gol Jang Bojsa", dodao je Mrkela prije nego što je prokomentarisao ostatak tima: "Prezadovoljan sam kako je odigrao Naser Điga. Bukari je odigrao dobru utakmicu, učinak odličan. Bilo je još dosta dobrih igrača, svima čestitam. Ne mogu ništa da im zamjerim, dali su sve od sebe, kada se podvuče crta bili smo bliži pobjedi. To govori i neka statistika, koja pokazuje da smo imali neki šut više, da je njihov golman imao odbranu više. To potvrđuje ovo što pričam."

