"Šta se desilo na poluvremenu? Ne znam, nisam vidio!" Lučić iskreno poslije Jang Bojsa: Možda je do lige...

Mladi vezista Vladimir Lučić bio je zadovoljan svojom partijom na meču sa Jang Bojsom, ali je ipak nezadovoljan krajnjim rezultatom utakmice.

Crvena zvezda je remizirala sa Jang Bojsom 2:2 u drugom kolu grupne faze Lige šampiona i tako napunila klupsku kasu, pomogla koeficijentu Srbije i uzela prvi bod u Ligi šampiona ove sezone. Mladi vezista Vladimir Lučić bio je džoker Baraka Bahara i ušao je sa klupe. Poslije utakmice nije krio da nije zadovoljan rezultatom.

"Iskreno nismo, išli smo na pobjedu, to nam je bio jedini cilj ovdje. Dobro smo se borili, na kraju smo izvukli bod, ali nismo zadovoljni", rekao je on, a onda prokomentarisao svoju igru: "Zadovoljan sam kako smo ušli Sale Katai i ja, ali bilo bi još bolje da smo pobijedili."

Pitali su ga novinari poslije meča šta se desilo na poluvremenu pa je tim odmah na početku drugog dijela primio gol. Ipak, kako se spremao da uđe u igru nije mogao da odgovori na to pitanje. "Ne znam iskreno, nisam bio tu. Bio sam na zagrijavanju", rekao je on.

Vidjeli smo da je Aleksandar Dragović burno reagovao poslije primljenog gola... "Jeste, on je lider, on to ima. Takav je karakter i mnogo nam daje samopouzdanja i podrške."

Na kraju šta je falilo Crvenoj zvezdi da tokom cijelog meča izgleda kao u finišu utakmice kada je stigla do izjednačenja i napravila nekoliko šansi?

"Možda smo pali u nekom trenutku sa snagom, mislim da su fizički jači od nas. To je možda i do kvaliteta lige gdje oni igraju fizički bolju ligu. Možda je to bio problem. Bilo bi mnogo bolje da smo pobijedili, lakše bi se disalo, ali sad imamo Lajpcig, a Jang Bojs ima Mančester siti što su dvije jako teške utakmice. Nadamo se da će Siti pobijediti, a mi ćemo ovdje usjpeti da sačuvamo neke bodove", završio je mladi Lučić.