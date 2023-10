"Nisam htio Dušana Tadića, izgleda kao bankar!" Ubijedili ga, a Srbin postao najbolji potez kluba!

Napravio je pravi potez kada je angažovao kapitena Srbije, ali su morali da ga ubijede u to.

Izvor: MN PRESS

Nakon problema koje je tokom ljeta imao sa Ajaksom kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić odlučio je da promijeni sredinu. Pomalo neočekivano kao opcija pojavio se transfer u Fenerbahče, gdje je srpski fudbaler ubrzo postao jedan od najbitnijih igrača tima! Ipak, moglo je sve da bude i potpuno drugačije, jer predsjednik turskog velikana Ali Kodž nije želio Tadića u timu!

Smatrao je Turčin da je dolazak iskusnog Edina Džeke dovoljan i da ne treba gomilati iskusne fudbalere u ekipi koja se bori da osvoji titulu, a možda i trofej u Konferencijskoj ligi. Ipak, sportski direktor Mario Blanko znao je kako da mu priđe i promijeni mu stav - bilo je to tokom pripremnog perioda koji je Fenerbahče obavio u Sankt Peterburgu, gdje je poražen od Crvene zvezde...

"Tadić nam nije bio u mislima, niti u planu sve dok jednog dana nisam krenuo s prijateljima da obiđem ekipu na pripremama u Rusiji. Prišao mi je direktor Mario Blanko i doslovce rekao 'Ukazala nam se šansa da dovedemo Tadića!' Tad sam pomislio i rekao mu da sam osjetljiv na stare igrače, tim prije što smo već angažovali Edina Džeku koji ima 37 godina. Pitao sam da li nam je on baš potreban, zar nije bolje da dovedemo mlađeg i poletnijeg. Blanko mi je na to saopštio 'Dovodimo ličnost, ne samo fudbalera.' E tad me je ubijedio. Prije puta u Rusiju odlučili smo da svratimo do Beograda, upoznali smo se i sreo sam momka koji mi je isprava ličio na bankara", ispričao je prvi čovjek Fenerbahčea.

Ispostaviće se da je dolazak Dušana Tadića bio fantastičan potez Fenerbahčea, koji u takmičarskim mečevima ove sezone ima sve pobjede! U domaćem prvenstvu su lideri sa maksimalnim učinkom nakon sedam kola, a Tadić je zabilježio gol i dvije asistencije, uz gotovo svaki minut na terenu. U evropskim kvalifikacijama redom su pobjeđivali Zimbru iz Kišinjeva, Maribor i Tvente, a zanimljivo je da su zabilježili svih šest pobjeda u ta tri dvomeča. Prvi meč grupne faze Konferencijske lige protiv Nordsjelanda riješili su u svoju korist, a drugu utakmicu igraju na gostovanju Spartaku iz Trnave.