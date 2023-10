Svrgnuti kapiten udario po treneru: Neću da sjedim ovako cijelog života!

Poznati fudbaler digao glas protiv odluke trenera.

Engleski defanzivac Hari Megvajer (30), koji je klub koštao rekordnih 90 miliona evra 2019. godine (taj rekord je oborio transfer Joška Gvardiola u Mančester siti) i javno je poslao poruku menadžeru Eriku Ten Hagu da će otići ako i dalje ne bude imao mjesto u timu. Nakon što je odigrao čitav meč u pobjedi protiv Brentforda prošlog vikenda, u kojem je Junajted pobedio golom u 97. minutu, Megvajer je digao glas, jer je svestan da je i tada bio na terenu samo zato što nije bilo Rafaela Varana.

"Neću da sjedim ovdje čitavog života i da igram jednom mjesečno. Ako se to bude nastavilo, siguran sam da ću sa klubom sjesti i da ćemo da razgovaramo o nekim stvarima. U ovom trenutku sam usredsređen na mečeve za reprezentaciju Engleske, a onda ću biti potpuno fokusiran na borbu za mjesto u Mančester junajtedu, gdje hoću da pomognem timu da se na tabeli podigne na mjesto koje zasllužuje".

Junajted je trenutno deseti, izgubio je isti broj utakmica koliko je pobijedio (četiri), a Megvajeru je minulog ljeta skinuta kapitenska traka, kao još jedan jasan znak da Holanđanin ne računa na njega.

"Imam vjeru u sebe i u to šta sam uradio u karijeri. Svaki igrač koji je na klupi trebalo bi da vjeruje da zaslužuje da bude starter, jer u suprotnom ne bi igrao na visokom nivou. Ja nisam drugačiji. Bilo je teško, hoću da igram u utakmicama i hoću da se osetim važnim za klub i za ostatak tima. Nisam igrao ni izbliza koliko bih volio. Moram da uvjerim sve da sam spreman da iskoristim prilike kada se pojave", rekao je često kritikovani reprezentativac Engleske, na koga selektor Garet Sautgejt i dalje računa.

Megvajer tu nije stao. "Nije moja odluka da li ću početi sljedeću utakmicu ili neću. Ako pogledate mojih posljednjih 15-20 utakmica u kojima sam počeo za klub i zemlju, rado bih sjeo sa vama i priznao da sam zaista srećan zbog svojih nastupa. Moj učinak pod aktuelnim menadžerom Junajteda govori za sebe (14 pobeda u 18 mečeva u kojima je bio starter). Nisam počeo ni izbliza onoliko utakmica koliko sam želio, ali moj procenat pobjeda je suludo visok. Naravno da postoje periodi kad mogu da uradim više i da mogu da se popravim, a mogu da radim to što radim samo ako uđem u timu... Nastaviću da radim naporno i da 'guram', imam veliku vjeru u sebe i siguran sam da će biti prilika", rekao je Megvajer za "San".

Megvajer je minulog ljeta mogao da napusti klub jer je Vest Hem navodno bio zainteresovan za njega, ali pregovori dva kluba ni u jednom trenutku nisu odmakli dovoljno do toga da se on izjasni "za" ili "protiv". Zato je i dalje na Old Trafordu i nije zadovoljan, kao ni još neki igrači, poput Džejdona Sanča, koji je takođe u velikom problemu.