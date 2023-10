Proradila Borčeva mašina - Milan Tegeltija prezadovoljan: Na šampionskom smo putu, ali ima još mjesta za napredak

Predsjednik Borca dao opširan intervju za klupsku stranicu Banjalučana, gdje je pričao o raznim temama.

Predsjednik Upravnog odbora Borca Milan Tegeltija dao je opširan intervju za klupski sajt, u kojem je govorio o raznim temama u vezi sa banjalučkim klubom.

Kako je istakao, izuzetno je zadovoljan dosadašnjim dijelom sezone, ekipa je trenutno prva na premijerligaškoj tabeli i tu želi da se zadrži što duže, po mogućnosti i do kraja sezone.

"Želim da čestitam igračima i stručnom štabu na odličnim rezultatima u dosadašnjem dijelu sezone. Ostvarili smo osam vezanih pobjeda, a dosadašnji klupski rekord srušili smo još prije dva kola. Кreirali smo novu ekipu. Stiglo je dosta novih igrača i trebalo je vremena da se ekipa uigra. Ipak, njihov kvalitet je nesporan i danas FК Borac ima ekipu sa veoma širokim rosterom. Po meni, bez obzira na rezultat koji već imamo, a to je da smo prvi na tabeli sa pet bodova prednosti i utakmicom manje, ima još prostora za napredak. Moram da napomenem da smo do sada postigli čak 23 gola, a primili smo tek šest i to je impozantna statistika za bilo koji klub. Uvjeren sam da ćemo tim intenzitetom nastaviti. Smatram da svi oni koji navijaju za FК Borac, ali i čitava Banjaluka, mogu da budu ponosni na dosadašnje rezultate", poručio je Tegeltija u intervjuu za klupski sajt.

Ekipa iz dana u dan napreduje, novajlije su se vrlo brzi privikle na novu sredinu, tako da za sada sve štima u crveno-plavom taboru.

"Mi smo, onog trenutka kada smo stigli u klub, poručili da su nam potrebna minimalno tri prelazna roka kako bismo stvorili ekipu onakvu kakvu želimo, a iza nas je tek jedan prelazni rok. Mi smo tek dobili konture ekipe koja bi u narednom periodu trebalo ne samo da dominira u Premijer ligi BiH, nego da ostvari iskorak i na evropskoj sceni", jasan je predsjednik Borca.

Nakon uvodnog poraza na "Grbavici" od Željezničara, Borac je vezao tri gostujuće pobjede, na šta je Tegeltija posebno ponosan.

"Želja svih je bila da stvorimo ekipu sa takmičarskim mentalitetom i koja će u svaku utakmicu ulaziti sa ciljem da ostvari pobjedu. Na dobrom smo putu, a najbolji dokaz su tri uvjerljive pobjede u gostima. Smatram da naša ekipa čak igra bolje u gostima, nego na domaćem terenu. To je dokaz da ekipa ima karakter. Smatram da smo napravili odličnu simbiozu između igračkih kvaliteta i pobjedničkog mentaliteta, a to daje rezultat."

Izuzetno širok roster daje razne mogućnosti treneru Vinku Marinoviću, koji je praktično pred svaku utakmicu na "slatkim mukama".

"Želim da naglasim da imamo ekipu sa širokim rosterom u kojoj nema nezamjenjivih. Svi igrači ravnopravno konkurišu za mjesto na terenu i u svakom trenutku, svako od njih, može da donese kvalitet u igri. To nam daje prednost u odnosu na rivale koji nikada ne znaju sa kojom startnom postavom izlazimo na teren. Uvjeren sam da FК Borac nikada nije imao širinu u sastavu kao što je ima sada. Nerijetko se desilo da nam igrači koji uđu sa klupe donesu dimenziju više u samoj igri. Кonkurencija je žestoka i igrači na treningu tjeraju jedni druge da budu bolji, da daju svoj maksimum, da se bore za svoje mjesto. Takav pristup podiže i individualni kvalitet igrača, a od svega najviše koristi ima ekipa. Mi smo do sada postigli 23 pogotka, a čak 12 naših igrač se upisalo u listu strijelaca. To sve govori o kvalitetu koji posjedujemo", ističe Tegeltija.

Borac je trenutno lider, tu želi da ostane i nakon predstojećih derbija koji slijede poslije reprezentativne pauze.

"Poštujem sve naše rivale u Premijer ligi BiH, a izdvojio bih Zrinjski i Sarajevo kao naše glavne konkurente za titulu. Sada nam sa njima slijede derbi utakmice i smatram da se radi o veoma kvalitetnim ekipama. Obje utakmice biće zahtjevne i veoma teške, ali ne bježimo od toga da na domaćem terenu preuzmemo ulogu favorita. Igramo na svom terenu, i to uvijek mora da bude tako. Smatram da bi te dvije utakmice, ali i ove preostale u seriji derbija koje nas čekaju, mogle da budu prelomne, ne samo u ovom jesenjem dijelu, nego za čitav tok prvenstva. Pozvao bih sve navijače da nas podrže, da budu naš dvanaesti igrač i da se svi zajedno radujemo", poručio je prvo čovjek banjalučkog premijerligaša.

Aktivan je Tegeltija na društvenim mrežama. Nekima se to sviđa, nekima baš i ne.

"Ne zna se kome više smetaju uspjesi FК Borac, da li ovim neki kvazi objektivnim sarajevskim sportskim portalima koji se trude da omalovaže svaki uspjeh našeg kluba ili ove domaće 'hejtere' koji jedva čekaju naš prvi poraz. Porazi su sastavni dio igre, svjesni smo da ne možemo sve utakmice da pobijedimo, ali ćemo se potruditi da im to zadovoljsto što duše prolongiramo. Smatam da postoji jedan ozbiljan medijski atak od strane sarajevskih sportskih portala i tamošnjih novinara koje ne bih nazvao sportskim novinarima nego političkim. Oni se više bave politikom nego sportom i ponekad sam prinuđen da reagujem na taj način i da iskažem svoj stav prema tom načinu izvještavanja jer je nesporno da je FК Borac ima veoma kvalitetnu ekipu koja, u ovom trenutku, dominira Premijer ligom BiH. Sve one koji to žele da ospore moram da 'prozovem', jasan je on.

U Borcu ne kriju cilj, koji je od prvog dana jasan - šampionska titula.

"Naš cilj je osvjanje šampionske titule, a ja sam to rekao i uoči prvog treninga u sklopu priprema za ovu sezonu. Sportski je da uvijek želiš da budeš najbolji tamo gdje se takmičiš. Sa druge strane, šampionska titula daje ti veću prohodnost ka evropskoj sceni. Smatram da je realno da očekujemo, evo da budem konkretan, najozbiljniji smo kandidat za šampionsku titulu jer ne smijemo, niti jednog trenutku, da potcijenimo kvalitet koji imaju ekipe Zrinjskog i Sarajeva. Ja vjerujem u našu ekipu, vjerujem u sve igrače koji nose dres FК Borac i smatram da su to igrači koji su najbolji u Premijer ligi."

Tegeltija ističe da je evidentan napredak bh. fudbala u odnosu na neke ranije sezone.

"Fudbal u Premijer ligi je na znatno višem nivou nego što je to bio slučaj ranijih sezona, a tome je doprinijela rekonstrukcija travnate podloge na skoro svim stadionima. To je sjajna stvar i rezultati su već vidljivi. Igra se znatno brže, oku dopadljivo, a sve ekipe su veoma efikasne. Smatram i da su klubovi postali jači na svim nivoima, a tome je doprinijela i konukrecije. Svi tjeramo jedni druge da budemo bolji", kaže Tegeltija.

Za kraj se zahvalio svima koji pomažu rad Borca.

"Sanirali smo dugove, a troškovi kluba su svedeni samo na operativne stvari. Ti troškovi su ispod pola miliona maraka. Plate su redovne, kako igračima, tako i radnoj zajednici. Smatram da je to izuzetno važna stavka. FК Borac treba podršku od nadležnih institucija Republike Srpske. Niti jedan klub u regionu nije napravio veliki rezultat bez pomoćni države. Želim da se zahvalim Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske na podršci koja je uvijek prisutna, i bez koje svi uspjesi, ali i planovi za budućnost ne bi bili mogući. Zahvalnost dugujemo i Vladi Republike Srpske, a ja vjerujem da podrška nadležnih institucija neće izostati ni u narednom periodu jer FК Borac je svojevrsna reprezentacija Republike Srpske", zaključio je Tegeltija.

