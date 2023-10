Lautaro Martinez mora da plati odštetu zbog smrti 27-godišnje Argentinke

Lautaro Martinez oglasio se na svom Instagram profilu u vezi slučaja u kom je optužen za neljudsko postupanje sa dadiljom.

Fudbaler Intera Lautaro Martinez izgubio je sudski proces u kojem je tužen od strane porodice preminule djevojke Milagos Izol, koja je radila kod njega kao dadilja. Ona je bila drugarica Lautarove žene Avgustine Gandolfo, koja se razbolela i potom i preminula. Argentinca su tužili zato što joj je dao otkaz u posljednjim trenucima života.

Dadilja iz Argentine je imala 27 godina i mjesecima u Italiji je čuvala njihovu ćerku Ninu. Vremenom se njeno stanje samo pogoršavalo, dok na kraju nije završila u bolnici gdje je i preminula. Porodica Milagos Izole je nakon njene smrti tužila fudbalera jer joj je preko advokata uručio otkaz jer je prekoračila dane predviđene za bolovanje.

Lautaro se nakon presude oglasio na svom Instagram profilu, gdje tvrdi da je platio troškove roditelja preminule da dođu u Italiju, ali je iskazao i nezadovoljstvo odlukom koju je sud donio u njihovu korist. Sada će napadač Intera morati da plati odštetu, kao i sve sudske troškove.

"Odlučio sam da ne govorim ništa dugo vremena iz poštovanja prema jednoj porodici sa kojom nikada nisam imao ništa. Ali neću im dozvoliti da ukaljaju moju porodicu. Mi smo angažovali djevojku koja je već bila bolesna, dugogodišnju prijateljicu, i bila je sa nama sve dok, nažalost, nije više mogla da radi zbog bolesti. Pošto smo učinili mnogo za njenu porodicu, od toga da smo platili avionske karte, pomogli da se nađe krevet u bolnici kada je kolabirala, pomagali oko tretmana, sve do smještaja za njene, koje smo morali da ubjedimo da dođu da se brinu o ćerki koja im umire", piše u Lautrovoj objavi.

"Pošto smo im sve dali i obezbijedili, čekali su da njihova ćerka bude na samrti i onda su pokušali da iskoriste situaciju da od nas izvuku novac. Ne samo to, već su poslije njene smrti nastavili da insistiraju i na kraju se sve to ružno završilo po njih. Nisu mogli da dobiju to što su tražili. Nisu dobili niti jedan evro, to bi bilo krajnje neprikladno poslije svega što smo učiniliza njih. Kakva osoba morate da budete da koristite smrt ćerke kako biste izvukli novac?", završio je Martninez svoju objavu.