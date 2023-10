OBOREN REKORD SERIJE A - Lautaro Martinez ispisao istoriju: Prvi igrač koji je ušao s klupe i postigao ČETIRI GOLA

Znate li koja četiri fudbalera su prije Argentinca uspjela da postignu het-trik u italijanskom prvenstvu iako nisu bili starteri? I ko drži evropski rekord po broju golova nakon ulaska s klupe?

Izvor: EPA-EFE/MASSIMO PICA

Fenomenalni Lautaro Martinez igra sezonu života!

Argentinac je do sada, računajući sva takmičenja, na osam odigranih utakmica postigao 10 golova za Inter - devet u Seriji A i jedan u Ligi šampiona, a čak četiri od tih devet prvenstvenih "spakovao" je Salernitani. I to za manje od pola sata, nakon što je ušao s klupe!

Time je ispisao istoriju italijanske Serije A, pošto je postao prvi igrač kojem je pošlo za rukom da protivničkog golmana savlada čak četiri puta a da nije bio starter na meču.

Lautaro Martinez pogađao je u 62, 77, 85. (iz penala) i 89. minutu, pa je tako do "pokera" došao za nepunih 30 minuta, čime je potvrdio da je u fenomenalnoj formi.

Trener "nerazura" Simone Inzagi odlučio je da u Salernu odmori Martineza, ali s obzirom da njegov tim nije uspio da postigne pogodak u prvom poluvremenu, odlučio je da argentinskog reprezentativca pošalje u igru u 55. minutu umjesto Aleksisa Sančeza.

Samo sedam minuta bilo mu je potrebno da matira Giljerma Očou, a onda je krenuo njegov rafal, kojim je kompletirao "poker" minut prije kraja regularnog dijela meča.

Ne treba ni podsjećati da je trenutno prvi strijelac Serije A, dok je na drugom mjestu prošlogodišnji "kapokanonijere", Viktor Osimen, koji je postigao "tek" pet golova u uvodnih sedam rundi.

I prošle sezone vodila se borba između ova dva fenomenalna golgetera, ali je titulu, baš kao i njegov Napoli, odnio Osimen. Nigerijac je sezonu završio sa 26 golova, dok se Lautaro Martinez zaustavio na 21.

Izvor: EPA/MASSIMO PICA/ANSA

"El Toro" je tako srušio rekord Serije A koji su do sada dijelila četvorica fudbalera. Nikom do sada nije uspjelo za rukom da uđe s klupe i postigne četiri gola, ali do het-trika su stizali Pjetro Anastazi, koji je 1975. u dresu Juventusa postigao tri gola u duelu sa Laciom (4:0), zatim Milanov Kevin-Prins Boateng, trostruki strijelac 2011. protiv Lećea u pobjedi 4:3, Josip Iličić takođe je postigao tri gola nastupajući za Atalantu protiv Sasuola (6:2) 2018. godine, da bi godinu dana kasnije isti učinak zabilježio i Andreas Kornelijus. Danac je het-trik upisao protiv Đenove, u pobjedi 5:1.

Inače, rekord evropskog fudbala drži legendarni Robert Levandovski, koji je uspio da postigne čak pet golova nakon što je ušao s klupe!

U dresu Bajerna iz Minhena Poljak je izrešetao mrežu Volfsburga 22. septembra 2015. godine, te tako Bavarcima donio trijumf rezultatom 5:1. Iako su gosti imali prednost nakon prvih 45 minuta, ulaskom Levandovskog umjesto Tijaga Alkantare na poluvremenu sve se promijenilo.

Za nerelanih devet minuta, uspio je pet puta da matira Dijega Benalja - pogađao je u 51, 52, 55, 57. i 60. minutu.

