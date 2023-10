Piksi ostao bez još jednog igrača i najavio promjenu: Ne treba biti previše pametan...

Dragan Stojković pričao je sa novinarima u Budimpešti pred meč sa Mađarskom.

Srbija protiv Mađarske igra vjerovatno i najvažniji meč u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Poslije poraza u Beogradu pokušaće u Budimpešti da se revanšira i da dođe do tri važna boda u borbi za prvo mjesto i plasman na šampionat (subota 20.45 časova).

Selektor Dragan Stojković održao je konferenciju za medije u Mađarskoj i odgovarao je na pitanja srpskih novinara. Ponovio je da je cilj isti - plasman na EURO. "Moje mišljenje se ne mijenja u svakom slučaju, cilj svih nas, prvashodno mene kao selektora i najodgovornijeg čovjeka za reprezentaciju jeste plasman na Evropsko prvenstvo i uradićemo sve da dođemo do njega. Ovde je isto kao i u Beogradu, let je kratko trajao, lijepo je biti u ovako lijepom gradu kao što je Budimpešta", rekao je Stojković.

Ističe da zna ko će istrčati na teren u subotu uveče. "Tim znam u principu, 99 odsto, moramo da sačekamo i subotu. Raduje me da su igrači u ovih nekoliko dana radili na visokom nivou, pokazali veliku želju i motivisanost da što spremnije uđu u ovaj meč, ne samo u ovaj nego i onaj protiv Crne Gore u Beogradu što slijedi. Raduje me što će igrači dati sve od sebe da odigraju dobar meč i da se bore do posljednjeg atoma snage."

Selektor domaćeg tima Marko Rosi je rekao "da zna u kojoj će formaciji Piksi igrati". Očekuje da vidi Sergeja Milinkovića-Savića iza špica.. "Moraću da ga pitam, da mi prenese te karakteristike. To su neka predviđanja gdje će igrati i da li će igrati. Vidjećemo. Pitaću ga u svakom slučaju."

Odakle prijeti najveća opasnost? To je bilo jedno od pitanja za šefa struke "orlova". "Mađarski tim je izuzetno kvalitetan, poseduju samopouzdanje i deluju zaista čvrsto, organizovano, oni su to pokazali i u Beogradu. Doduše, bili su bolji u prvom poluvremenu, mi u drugom. Nismo uspjeli da damo gol. Oni su odneli sva tri boda. Mi želimo da vratimo ta tri boda, došli smo da uradimo taj revanš, to želimo. Organizovani su, imaju nekoliko odličnih igrača, da ne pričam o Soboslaju koliko može da bude opasan, Orban neće igrati, biće neko drugi na terenu. Kao što oni žele da budu bolji, isto to i mi želimo i to garantuje kvalitetnu i interesantnu utakmicu do samog kraja."

Imao je i poseban način priprema za ovaj meč. "Nisu bile kao ranije, ovo su utakmice koje život znače i nose veliku važnost. Na neki način je svaki dan i svaki izlazak na teren i trening bio specifičan. Potpuno je podignuta mobilnost i koncentracija da se što bolje pripremimo za meč."

Na pitanje da li će biti promjene formacije prvo se našalio. "Vidjećete u subotu. Nemojte molim vas, ima mađarskih novinara ovdje, saznaće sve. Šalim se naravno. Sve je moguće, neke ideje koje smo pokušali da implementiramo na treninzima pokušaćemo da prikažemo na utakmici. Nije problem preći iz jednog sistema u drugi i vratiti se na onaj, praviti promjene i tokom meča. Igrači su svjesni toga, razumiju taktičke zamisli i zadatke u defanzivi i ofanzivi. Vidjećemo kakav će tok utakmica imati i šta će se dešavati na terenu. Možete da predviđate nešto, da zamislite nešto, ali to ne mora da znači da će se to i desiti. Meni je važno da su moji igrači potpuno spremni u svakom smislu te riječi. Fizički, taktički, tehnički, tim koji će biti spreman za meč."

Problem postoji u napadu, pošto su sa spiska otpali Dušan Vlahović, Luka Jović, tu je Aleksandar Mitrović, debitant Petar Ratkov... "Imamo Mitrovića to je sigurno dobra vijest. Šteta što nemamo i Vlahovića, povrijeđen je. U svakom slučaju, imamo dovoljno ofanzivnih igrača koji mogu da ugroze gol Mađarske. Igrača sa ofanzivnim karakteristikama, ne mora da bude klasična devetka. Mi smo ekipa koja se bazira na timskoj igri i želim da svaki igrač da dio sebe za kolektiv i da da ono što može da bi pomogao timu, da bi učestvovao u kreiranju dobrog rezultata time što će dati ono što treba da nam da tog dana. Bilo bi pogubno da od jednog igrača očekujete da riješi sve vaše probleme. To je teže u modernom fudbalu. Timski i kolektivni duh moraju da se pokažu. Borbenost, disciplina u defanzivi i ofanzivi. Grupa koja je došla u Budimpeštu je spremna u svim aspektima. Važno je da lijepo spavaju, da imaju dobar ručak i da odmore, pa da upale motore u 20.45 u subotu."

Piksi je istakao i da meč sa Mađarima nema istu važnost kao duel sa Portugalcima koji je odveo "orlove" na Svjetsko prvenstvo. "Nije bitna kao ona u Portugalu, jer je ta vodila direktno na Mundijal. Ova u subotu je važna naravno, ne treba biti previše pametan da doneseš takav rezon i razmišljanje. Važna je kao svaka druga, bila je bitna i ona u Beogradu. Ima veliku težinu, jer u slučaju uspjeha si na neki način blizu cilja. Da je definitivno odlučujuća, nije, jer imamo još dvije utakmice poslije Mađara."

Još jedna loša vijest je da neće biti Miloša Veljkovića. "Kakva je šansa? Nikakva, znači da ne igra. Ne može da bude u protokolu, nije ni trenirao sa nama, imao je poseban režim treninga, bolovi u primicaču, jednostavno je nemoguće da bude u timu, a ni u protokolu. Za Crnu Goru? To je pitanje, vjerujem da će biti spreman, jer takva povreda traži nekoliko dana oporavka i ne prevelikog angažovanja i fizičke potrošnje. Vjerujem da će biti spreman za utorak."

Pohvalio je "Puškaš arenu", stadion na kom će se igrati meč. "Stadion je zaista prelijep, nosi prelijepo ime Puškaš, legenda svjetskog fudbala. Uslovi za igru su fenomenalni i ono što je razlika u odnosu na meč u Beogradu je ta što smo igrali pred praznim tribinama, a oni će imati 65.000 gledalaca i to je taj fudbalski ambijent koji svaki igrač želi da ima, radujemo se toj atmosferi i da ćemo imati sve te bitne komponente. Fudbal se igra zbog navijača, bio sam tužan kada je Marakana bila prazna zbog te kazne. Ne bi trebalo to da se dešava u nekoj budućnosti. Moramo da budemo pametni i da i mi igramo pred punim tribinama. Bez obzira na sve, svaki igrač može da uživa u ambijentu i uslovima koje ovaj stadion pruža i to je dodatni motiv da date maksimum, da talenat ispoljite na najbolji način. Veća motivacija nije potrebna."

Za kraj je pričao o ubjedljivom porazu mlade reprezentacije koja je deklasirana od Engleske (9:1). "Što se tiče rezultata mladih, bolan i previsok je rezultat, ne bih davao druge komentare, želim da zadržim fokus i koncentraciju na meč sa Mađarskom. To je to", zaključio je Piksi.