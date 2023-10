Srpski "fudbaler sa ulice" sada košta 20 miliona evra!

Lazar Samardžić otkrio je da je reprezentacija spremna za duel protiv Mađarske i da u Budimpeštu idu po tri boda, a onda se prisjetio trenutaka iz svoje mladosti.

Izvor: Youtube/NA IVICI TERENA/printscreen

Lazar Samardžić sjajno igra u dresu Udinezea, pa bi za selektora Srbije Dragana Stojkovića mogao da postane jedan od ključnih igrača pred predstojeće kvalifikacione duele protiv Mađarske u Budimpešti u kojoj "orlovi" gostuju u subotu od 20.45, a potom i protiv Crne Gore u Beogradu sa kojom će odmeriti snage u utorak takođe od 20.45 na Marakani.

Pred te utakmice, bivši član omladinskih selekcija Njemačke oglasio se za sajt FSS i ispričao svoju životnu priču. "Osjećam se baš dobro, igram više nego prošle sezone i to mi je sada najvažnije. Jedva čekam nova dva izazova u dresu nacionalnog tima", počeo je razgovor fudbaler koji u prethodnoj sezoni dobio status najmlađeg igrača Serije A, koji se upisao četiri gola i isto toliko asistencija. Obezbijedio je svoju minutažu kod trenera Sotija, pa je tako mladi fudbaler otkrio koliko mu je važan gol koji je postigao protiv Napolija.

"To mi je svakako najljepši gol u dosadašnjoj karijeri. Žao mi je što nije imao više uticaja na konačan rezultat jer je poslužio samo da ublaži poraz moje ekipe. Utakmicu sam počeo na klupi za rezerve i bio sam silno motivisan da dokažem da zaslužujem mjesto od prvog minuta. Rekao sam sebi ‘pokaži šta znaš, pokušaj sve što možeš’ i vidjeli ste kako se završilo", istakao je reprezentativac Srbije.

Odličnu igru pokazao je i u Napulju kada je bacio na kolena Angvisu, Lobotku i Di Lorenca, a zatim jednim potezom izbacio i Natana iz igre, pa rutinski savladao Mereta.

"Obožavam da kontolišem loptu donjim dijelom kopačke, Italijani kažu ‘suola’, kod nas je to rolanje. To su finte sa malog fudbala, kao dijete sam po deset sati dnevno igrao na goliće sa drugarima iz kraja. Upravo je dribling protiv Napolija jedna od fora sa ulice", rekao je Lazar.

Upravo tako je Bruno Labadija, jedan od trenera u Herti nazvao Srbina - fudbaler sa ulice.

"Tako je. Bruno je to rekao prije tri godine, ali važi i dan danas. Odmah je vidio da posjedujem nešto specifično i da mogu da postanem dobar fudbaler. Pomenuo bih i Zekea Nojendorfa koji mi je puno pomogao kada sam nastupao za tim Herte do 15 godina. Vremenom smo se zbližili, danas ga više ne gledam kao trenera, već kao drugara i iskrenog prijatelja. Rekao mi je svojevremeno da predstavljam perfektnu kombinaciju Nijemca i Srbina. To je apsolutno tačno. Imam njemačku disciplinu, a srpsku maštu i kreativnost", otvoreno je govorio fudbaler.

Od malih nogu Lazar je imao posebnu disciplinu koja mu je pomogla da se ostvari kao fudbaler i da sada bude jedan od jačih karika kada je riječ o srpskoj reprezentaciji.

"Nikada nigdje nisam zakasnio, kod mene je sve tačno u minut. Kada sam bio klinac, živjeli smo daleko od trening-kampa, tata je vozio i zbog gužve u saobraćaju dešavalo se da stignemo u posljednjem trenutku. Razgovarao sam sa njim i ubijedio ga da krećemo ranije. Od tada više nije bilo problema", prisjetio se vezista detinjstva, pa dodao:

"Prvi dres mi je poklonio ujak, Barsin sa brojem 8. Obožavao je Ćavija, ali je odštampao moje ime na poleđini. Moram mamu da pitam da li je dres i dalje u životu, pretpostavljam da jeste. Moj idol je bio Lionel Mesi, tu je ujka morao da se složi sa mnom, zna se ko je najbolji svih vremena. Naravno, u reprezentaciji Srbije divio sam se Dušanu Tadiću. Sličnih smo karakteristika i za mene je velika privilegija što mogu da učim od igrača takvog formata. I dalje čuvam dres sa Mundijala u Rusiji koji mi je Duća lično potpisao i poklonio za 18. rođendan", otkrio je Samardžić.

Mađarska i Crna Gora su ključne utakmice za kvalifikaciju Srbije na Evropsko prvenstvo na kojem srpska reprezentacija nije učestvovala dvije decenije.

"Znali smo i prije kvalifikacija da Mađari imaju jaku reprezentaciju i da će biti ozbiljan konkurent za jedno od prva dva mjesta u grupi. Uvjerili smo se u Beogradu da im je odbrana jači dio tima, vrlo su organizovani, teško primaju golove. Daćemo sve od sebe da se iz Budimpešte vratimo sa tri boda, što bi značilo ogroman korak ka Evropskom prvenstvu. Za mene je veliki motiv što se završni turnir igra u zemlji u kojoj sam fudbalski ponikao. Pričam ovih dana drugarima iz reprezentacije koliko su Nijemci ozbiljni kada se prihvate organizacije nekog sportskog događaja. Tu nema greške, sve će biti na vrhunskom nivou. Pobjeda u grotlu ‘Puškaš Arene’ bila bi sjajna pozivnica za publiku da 17. oktobra ispuni tribine stadiona ‘Rajko Mitić’ i pomogne pulenima Dragana Stojkovića da poslije 24 godine izbore plasman na najveće kontinentalno takmičenje", jasan je bio srpski vezista.

"Očekuju nas dvije veoma teške utakmice koje rješavaju mnogo toga u borbi za prva dva mjesta u grupi. Posle Mađarske, dočekujemo Crnu Goru i svakako da bi nam podrška gledalaca bila od neprocjenjivog značaja. Oni su u rezultatskom naletu, igraju dobro i biće nam vrlo nezgodan rival. U razmaku od par dana, odmjeriću dva puta snage sa Krstovićem, jer nas odmah poslije duela u Beogradu očekuje i prvenstvena utakmica Serije A između Udinezea i Lećea. Momak je u odličnoj formi, skoro na svakoj utakmici zatrese mrežu i zaista je otkrovenje prvenstva. Moramo na njega da obratimo posebnu pažnju. Sa druge strane imaju i Crnogorci o kome da razmišljaju. Mitar nema namjeru da stane sa golovima u dresu reprezentacije. Samo neka tako nastavi", zaključio je Samardžić na kraju intervjua za FSS.

