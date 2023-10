"Pokazali smo da možemo bolje!" Edin Džeko nakon trijumfa u Lihtenštajnu: Ono što je bilo u prošlosti - to nismo bili mi

Edin Džeko, kapiten BiH, i Amar Rahmanović, strijelac prvog gola, odjavili su meč u Lihtenštajnu.

Fudbalska reprezentacija BiH trijumfovala je večeras nad Lihtenštajnom na gostujućem terenu reztultatom 0:2 i oživjela nade u direktan plasman na prvenstvo Evrope.

Uz pobjedu bh. tima, na debiju novog selektora Save Miloševića, ali i poraz Slovaka u duelu sa Portugalom koji je večeras obezbijedio plasman na prvenstvo Evrope, BiH sada ima četiri boda manje od Slovačke, pred posljednjih 270 kvalifikacionih minuta.

"Izdešavalo se svašta nešto u posljednjih osam-devet mjeseci. Sigurno nije lako kad promijeniš toliko selektora jer svaki ima neku svoju filozofiju. Ipak, za ovo malo dana što smo imali selektor je uspio da prenese na nas ono što on otprilike želi i mislim da smo danas pokazali da želimo bolje, da ovo što je bilo u prošlosti nismo mi, nije ono najbolje što možemo. Dali smo sve od srebe, iako je to bio Lihtenštajn, ali danas ne možeš nikoga lako pobijediti, to se vidjelo i protiv njih u Zenici kad smo do posljednjeg minuta imali problema. Šteta je što nije zavšrilo sa više golova razlike, ali dobro je", rekao je kapiten BiH Edin Džeko, najavivši okršaj sa Portugalom, zakazan za ponedjeljak (20.45) na Bilinom polju.

"Možemo da obećamo da ćemo dati maksimum, i više od toga. Mislim da ne treba veći motiv od toga da se igra za reprezentaciju BiH, onda još pogotovo protiv takve velesile kao što je Portugal. Sigurno da nismo favoriti iako igramo na domaćem terenu. Sigurno je da su oni velika reprezentacija, ali probaćemo da odigramo naše što možemo i vidjećemo šta će biti na kraju."

Amar Rahmanović je u svom šestom nastupu za BiH postigao prvi gol.

"Pobjeda je mogla da bude i uvjerljviija, pogotovo ja sam imao dosta šansi, žao mi je što nisam postigao još koji gol. Ovo mi je ispunjenje nekog dječakog sna, da postignem gol, da poljubim grb svoje reprezentacije i na to sam jako ponosan. Mislim da je ova utakmica najviše pomogla našem novom selektoru, da mu olakša našu igru i mislim da već u autobusu moramo da počnemo da se spremamo za Portugal. Jak protivnik, ali da se prvo malo odmorimo", istakao je Rahmanović.







