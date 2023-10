Hadžihafizbegović stao u odbranu Miloševića: "On je čestit insan sa empatijom prema svojoj domovini BiH"

Poznati bosanskohercegovački glumac podržao je izbor Save Miloševića za novog selektora "zmajeva". S druge strane, Zvjezdana Misimovića nazvao je "portugalskim izdajnikom".

Mnogo bure u javnosti podigao je angažman Sava Miloševića za novog selektora Bosne i Hercegovine, prvenstveno jer je čak treći koji sedi na klupi "zmajeva" u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Takođe, mnogo bure se podiglo i zbog njegovih nekih ranijih izjava, ali je već u prvom obraćanju objasnio svima da će dati sve od sebe za Bosnu i Hercegovinu, što je na kraju čak odobrovoljilo i dio javnosti koja ga nije simpatisala.

Sada ga je podržao i poznati glumac Emir Hadžihafizbegović koji ga je na svom Fejsbuk profilu označio kao "sjajnog čovjeka i vrhunskog fudbalera", poželjevši mu mnogo sreće na klupi "zmajeva" koje već u petak očekuje meč protiv Lihtenštajna.

"Naša draga repka kreće za Lihtenštajn s novim selektorom Savom Miloševićem. Iako se gnušam te kamarile u predsjedništvu našeg Fudbalskog saveza, pogotovo Zeljkovića i Misimovića (portugalskog izdajnika), Miloševića lično poznajem. Odgovorno tvrdim da se radi o sjajnom čovjeku i bivšem vrhunskom fudbaleru. S njim sam imao tri susreta u životu. Jedan u Španiji u San Sebastijanu kad je on igrao za “Osasunu”, jedan u Beogradu i jedan u Tuzli kad je organizirao u Bijeljini turnir za mlađe generacije (pionire), i nikad nošen nacionalnim predrasudama dovodio u Bijeljinu djecu iz bivše Jugoslavije i cijelog svijeta", napisao je Hadžihafizbegović i potom nastavio u istom ritmu.

"Čestit, plemenit i dobro odgojen insan s velikom empatijom prema svojoj domovini Bosni i Hercegovini i svemu kroz šta je Bosna i Hercegovina prolazila u periodu od 1992. do 1995. Oni koji me poznaju kao umjetnika možda me ne poznaju kao velikog fana fudbalske reprezentacije BiH. Nema gdje nisam putovao i bodrio reprezentaciju. Počasni sam član navijačke grupe "Ljuti Krajišnici", "Bh. fanatikosi" moja su braća. Sada snimam film i seriju u Zagrebu i ne mogu ni u Lihtenštajn niti ću moći biti u Zenici, gdje dočekujemo Portugal. Teško jest u našoj repki. Neznalice i zlice iz Saveza su nas dovele gdje jesmo. Ali, predaje nema. Idemo dalje s našim gigantom Džekom kapitenom, podmlađenom ekipom i Savom Miloševićem, čovjekom o kome sam malo napisao u smislu morala i etike", naglasio je on na svom profilu.

