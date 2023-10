"Kako to mislite nemamo šta da izgubimo protiv Portugala", upitao je Savo Milošević poslije pobjede "zmajeva" protiv Lihtenštajna na njegovom debiju na klupi BIH.

Izvor: GIAN EHRENZELLER/EPA

Savo Milošević startovao je pobjedom na klupi reprezentacije BIH.

"Zmajevi" su savladali Lihtenštajn u gostima 2:0 na njegovom selektorskom debiju, nakon kojeg je istakao da i njegov stručni štab i gledaoci moraju da budu zadovoljni izdanjem nacionalnog tima u Vaduzu.

"Prezadovoljan sam prvim poluvremenom, u drugom poluvremenu bilo je malo prekida, pa se izgubi ritam, a i mijenjali smo da bismo sačuvali momke, jer za tri dana opet imamo važnu utakmicu. Mislim da moramo biti zadovoljni, imi u stručnom štabu i gledaoci koji su ovdje došli i oni pored malih ekrana, mogu da budu zadovoljni prije svega odnosom svih 90 minuta, ozbiljnošću", rekao je Milošević, a potom otkrio i šta mu se nije svidjelo.

"Možda jedina stvar koja danas nije bila na nivou, a to možda i nije loše, je realizacija. Imali smo pored ova dva gola još sedam, osam šansi. Možda je bolje da danas to nije išlo, pa da u ponedjeljak to nadoknadimo".

On je čestitao svojim igračima na pobjedi i istakao da je njihova reakcija nakon dolaska novog selektora bila dobra.

"Rekao sam im u svlačionici da je ovo novi početak, novog ciklusa, nečeg što treba da odradimo do marta i oni su to shvatili. Rekli smo da treba da krenemo od danas i oni su to prihvatili da moramo do danas već da se pripremamo za ono što slijedi. Sve čestitke momcima, ali idemo dalje, za tri dana je utakmica, treba da se oporavimo i to je to", rekao je selektor BIH.

Vidi opis Savo nakon debija i pobjede "zmajeva" u Vaduzu: Samo jedna stvar nije bila dobra, ali možda je tako i bolje! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH Br. slika: 31 1 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 2 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 3 / 31 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 31 4 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 5 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 6 / 31 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 31 7 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 8 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 9 / 31 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 31 10 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 11 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 12 / 31 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 31 13 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 14 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 15 / 31 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 31 16 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 17 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 18 / 31 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 31 19 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 20 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 21 / 31 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 31 22 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 23 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 24 / 31 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 31 25 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 26 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 27 / 31 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 31 28 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 29 / 31 Izvor: FS BiH Br. slika: 31 30 / 31 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 31 31 / 31

"Zmajevi" će već u ponedjeljak igrati naredni meč kvalifikacija, ovog puta u Zenici, a protivnik će biti reprezentacija Portugala, koja je u petak pobjedom protiv Slovačke 3:2 i matematički obezbijedila plasman na EURO 2024.

Savo Milošević nije se složio sa konstatacijom novinara da BIH u tom meču nema šta da izgubi, a da može mnogo da dobije.

"Izvinite, kako to mislite da nemamo šta da izgubimo?! Možemo mnogo da izgubimo. Stanje na tabeli jeste takvo kakvo jeste, ali imamo mnogo toga da izgubimo, a imamo i mnogo toga da dobijemo. Neće biti lako, biće potpuno drugačija utakmica od ove, imaćemo mnogo opasnijeg protivnika, ali i on će više prostora ostavljati. Mislim da smo se energetski sačuvali, ekipe sa Balkana imaju problema da igraju poslije tri dana, ali mislim da smo uspjeli da sačuvamo momke i tu svježinu za ponedjeljak. Ako uspijemo da energetski izdržimo 90 minuta mislim da će to biti jako blizu“, poručio je Milošević pred duel sa Portugalcima na Bilinom polju.