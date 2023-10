Sin poginule legende Real Madrida potpisao ugovor sa "kraljevskim klubom"

Hose Antonio Rejes dobiće pravog nasljednika u Real Madridu.

Poznati španski fudbaler Hose Antonio Rejes poginuo je 2019. godine, ali je ostao u srcima navijača Real Madrida kojima je sa dva gola u posljednjem kolu sezone 2006/07 protiv Majorke doneo šampionski pehar. Sada će njegovim stopama krenuti i njegov sin koji se zove Hose Antonio Rejes Junior, koga su navijači već zapazili i u mlađim kategorijama. Sada je to "kraljevski klub" nagradio i profesionalnim ugovorom!

"Ovo je veoma poseban trenutak za mene. Potpisao sam svoj prvi profesionalni ugovor sa Real Madridom i želim da zahvalim klubu na povjerenju, kao i mojoj porodici na podršci. Nastaviću da dajem sve od sebe", poručio je Rejes mlađi koji ima samo 15 godina i pred njim je velika budućnost.

Nakon što je njegov otac preminuo, Florentino Perez je odmah pozvao talentovanog fudbalera u Real Madrid i dao mu šansu, a on je to iskoristio. Nagrađen je na jednom turniru i MVP titulom, dok je postigao već četiri gola za selekciju Španije do 16 godina, odnosno igra sa starijom selekcijom. Prema pisanju medija, jedan je od pet igrača koji su nadomak najbolje mlade selekcije Reala. Ono što je interesantno je da je njegova majka pilot i uvijek je uz njega.