Fudbaler pomenuo genocid, pa odmah suspendovan u Njemačkoj: Kažnjen je zbog rata na Bliskom istoku

Holandski fudbaler i član Majnca Anvar El Gazi suspendovan je od strane njemačkog kluba.

Izvor: Jeroen Meuwsen/Orange Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia

Holanski fudbaler Anvar El Gazi na svom Instagram profilu pružio je podršku Palestini, a potez Izraela nazvao je genocidom zbog čega je momentalno suspendovan iz njemačkog kluba Majnca. Ovaj 28-godišnji fudbaler u ponedjeljak je na svom profilu napisao status u kojem je poslao podršku Palestini, a nije obraćao pažnju da li će ga ovaj potez koštati karijere.

"Ovo nije rat. Kad jedna strana drugoj ukine vodu, hranu i struju onda to nije rat. Kad jedna strana ima nuklearno oružje, to nije rat. Kad se jedna strana finansira milijardama dolara, onda to nije rat. Kada jedna strana koristi AI slike za širenje dezinformacija o drugoj, onda to nije rat. Kada društvene mreže cenzurišu sadržaj jedne strane, a ne druge, onda to nije rat. Ovo nije sukob i nije rat. Ovo je genocid i masovno uništenje i svjedoci smo da se to događa uživo. Od rijeke do mora, Palestina će biti slobodna", napisao je El Gazi u svojoj objavi.

Ubrzo je fudbaler obrisao ovu objavu ali to ga nije spasilo od suspenzije u klubu.

"El Gazi je zauzeo stav o tekućem sukobu na Bliskom istoku koji je klub smatrao neprihvatljivim. Prije donošenja ove odluke, klub i igrač su se uključili u detaljnu raspravu. Majnc poštuje činjenicu da postoje različite perspektive o decenijama dugom, složenom sukobu na Bliskom istoku. Međutim, klub se ograđuje od sadržaja dotične objave na društvenim mrežama jer nije u skladu s vrijednostima kluba", saopštio je Majnc.

Mainz 05 suspend Anwar El Ghazi.pic.twitter.com/44m5HjtBOn — Mainz 05 English (@Mainz05en)October 17, 2023

Krilni napadač najviše nastupa upisao je sa ekipom Aston Vile (119), postigao je 26 golova i asistirao 16 puta. Takođe, nosio je dres Ajaksa sa kojim je upisao 100 utamica i 23 gola, a nastupao je i za Lil, PSV Ajndhoven, Spartu iz Roterdama i Everton. Još jedan sličan slučaj zabilježen je u Bajernu kada je zbog objave Mazrauijataj njemački klub suspendovao fudbalera.

