Borac i Sarajevo sigurno mogu igrati Konferencijsku ligu! Trener Zrinjskog: Legija? Uvijek na pobjedu!

Trener Zrinjskog Krunoslav Rendulić uvjeren je da vodeća tri kluba iz Premijer lige Bosne i Hercegovine imaju kvalitet za nastupe u evropskoj Konferencijskoj ligi.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Mostarski "plemići" odigrali su neriješeno u Banjaluci protiv Borca u derbiju 11. kola prvenstva, a nakon meča Krunoslav Rendulić je na konferenciji za štampupotvrdno odgovorio na pitanje da li Borac, Sarajevo uz njegov Zrinjski imaju kvalitet u odnosu na klubove iz Konferencijske lige.

"Meni se čini da jesmo u rangu grupa Konfrencijske lige, koja je izuzetno teška. Trebamo objektivno reći da smo mi (Zrinjski) tu najlošiji što se tiče svega. Da ne idemo u detalje. Ali ako smo mi u toj grupi prvi nakon dva kola, onda je jasno da imamo šta pokazati. Nedostatke možete da nadoknadite samo dobrom organizacijom i da dovedete odbranu gotovo do savršenstva. Mi to pokušavamo, evo posljednji meč smo izgubili od Aston Vile (u sudijskoj nadoknadi, prim.aut) na koju ne treba trošiti previše riječi. Ali kvalitetnom odbranom i borbom svih 90 minuta, jedino tako možete nešto da napravite. Mi smo na žalost izgubili ali smo i pokazali da možemo. Dakle, to mogu i Borac i Sarajevo sigurno", rekao je Rendulić.

Naredni protivnik Mostaraca je poljska Legija, koja je u seriji od četiri poraza.

"To se događa i boljim ekipama, ali nije Legija bila u našem fokusu ovih dana već Borac, svaki naredni protivnik je uvijek najteži i na njega smo potrošili vrijeme. Od sada je fokus na Legiji, nisu napravili rezultate u posljednja četiri meča, ali poljska liga je izuzetno fizički zahtjevna i oni nisu bili lošiji od protivnika. Nekada vam stvari ne idu kako bi htjeli i mnogo toga negativnog se poklopi, pa rezultat možda ne prati igre koje prikazujete. Jednostavno, to je fudbal".

Rendulić je dodao da će Zrinjski u četvrtak protiv tima iz Varšave ići na pobjedu jer tako rade svi sportisti.

"Uvijek i protiv svakoga, to je u sportskom duhu. Ako ne idete na pobjedu onda niste sportista. Svi koji se bave ovim poslom tako misle, čak i da vam dolazi Real Madrid, imate neke šanse. Što da ne? Bili smo autsajderi protiv AZ Alkmara i napravili čudo, zašto to ne bismo uradili i protiv Legije", naglasio je trener "plemića" i zahvalio na lijepim željama kolegi iz Borca Vinku Marinoviću.

"Naša prezentacija, ne samo naša, jednostavna prikazuje kvalitet fudbala u BiH, stvari idu naprijed i nadam se će sljedeće sezone još jedan klub ponovo biti u nekom od evropskih takmičenja".