Da li je bio penal za Zvezdu? Oglasio se sudijski stručnjak: Svi smo pomislili isto! (VIDEO)

Dosuđeni penal za Zvezdu u Lajpcigu španski sudija je poništio poslije gledanja snimka. Da li je bio u pravu?

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Da li je bio penal za Crvenu zvezdu protiv Red Bul Lajpciga? U 28. minutu pao je Piter Olajinka u kaznenom prostoru poslije starta Francuza Kastela Lukebe, a sudija iz Španije Hose Sančez odmah je pokazao na bijelu tačku. Međutim, nakon što je pogledao video-snimak on je poništio penal za Zvezdu, a stručnjak za suđenje i bivši fudbaler i arbitar Zdravko Jokić rekao je za TV Arena sport da je donesena ispravna odluka.

"Prvo je dosuđen, a svi koji smo gledali meč pomislili smo da je prekršaj i kazneni udarac, ali u ponovljenom snimku vidimo da je bijeli igrač izbio loptu, a poslije je došlo do kontakta. Da je taj drugi kontakt bio za žuti karton, bezobziran, bio bi penal. To su sad instrukcije i penal nije bio. Nismo vidjeli da je čistio izbio loptu, sudija je vjerovatno isprva vidio isto. Da lopta nije bila odigrana, bio bi prekršaj", rekao je on.

U tom trenutku meča rezultat je bio 1:0 za Red Bul, koji je potom u 59. minutu prelijepim golom Ćavija Simonsa duplirao vođstvo, a završnicu je "zakuvao" Marko Stamenić, Zvezdin vezista koji je u 70. poslao odbijenu loptu u mrežu domaćih.

Ipak, tačku na meč stavio je Španac Dani Olmo, udarcem sa dva metrta u gužvi, u 84. minutu. Zvezda je tako doživjela drugi poraz u grupnoj fazi i ostala na jednom osvojenom bodu, koliko ima i Jang Bojs, njen glavni rival u borbi za treće mjesto i za prolaz u nokaut fazu Lige Evrope. Na prva dva mjesta grupe su Mančester siti sa maksimalnim učinkom od devet osvojenih bodova i drugoplasirani Red Bul Lajpcig, sa šest poena.

Pogledajte snimak dosuđenog, pa poništenog penala:

Crvena zvezda penal protiv Lajpciga Izvor: YouTube/Arena sport

Zvezda će naredni meč u Ligi šampiona odigrati 7. novembra, a do tada će pokušati da podigne formu protiv IMT-a, TSC-a i Radnika iz Surdulice.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!