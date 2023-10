Vlado Jagodić najavio meč sa Sarajevom pa poslao zanimljivu poruku navijačima "bordo tima"

Trener Sloge, Vlado Jagodića najavio je utakmicu svoga tima i Sarajeva.

Izvor: MONDO

Fudbaleri Sloge iz Doboja u prošlom kolu savladali su ekipu Širokog Brijega golom, ove sezone odličnog, Tonija Jovića. Nakon ovog trijumfa, pred Dobojlijama je novi težak zadatak, a ovog puta u goste im stiže ekipa Sarajeva.

Trener Sloge, Vlado Jagodić najavio je naredni meč svoga tima.

„Prva sljedeća utakmica je najbitnija. Svi igrači zaslužuju pohvale, dobro je što su se i svi igrači oporavili od viroza. Bitno je da nemam ni kartoniranih. Pokušavam da ubijedim igrače da svaka utakmica nosi tri boda i da se svaka može izgubiti. Svi smatraju da je Sarajevo favorit protiv nas, a ja nemam ništa protiv tog razmišljanja. Naglasio sam već nekoliko puta da ne prihvatamo da je neko favorit, uvažavajući sve. Sarajevo svrstavam u favorite za osvajanje prvenstva, uz Borac i Zrinjski“, započeo je Jagodić pa dodao:

„Na domaćem terenu radimo dobre stvari i imamo pravo da se nadamo. Sarajevo u prvih 11 kola nije bilo toliko efikasno, koliko se očekivalo, ali da igraju čvrsto igraju. Mi se nećemo prilagođavati Sarajevu, ali sigurno da ćemo pokušati iskontrolisati njihove dobre strane. Dolazak Anđušića je proširio tu njihovu lepezu u napadu, a to se vidjelo i na njihovoj posljednjoj utakmici protiv Igmana, gdje nisu briljirali, ali su ipak dobili utakmicu. Faktički, oni igraju 'totalni fudbal', svi su opasni. Stoperski par Soldo – Đuričković je sve uigraniji. Ja imam slatke brige jer mi je većina igrača na raspologanju. Amar Tahrić jedini neće biti u kombinaciji jer je doživio komplikovanu povredu zgloba. Ko će konkurisati na sutrašnjem meču, vidjećemo nakon današnjeg meč.“

Iskusni stručnjak je nakon toga otkrio šta traži od svojih igrača.

"Od svojih igrača tražim da budu kao do sada na domaćem terenu – angažovani, disciplinovani i taktički odgovorni. Samo ta igra nam može donijeti ono što želimo, a to je da budemo konkurentni u meču. Ako već svi smatraju da je Sarajevo favorit, mi se moramo potruditi da ne misle da je gostovanje u Doboju lak zadatak", dodao je on.

Jagodić je za kraj poslao zanimljivu poruku navijačima Sarajeva.

"Svima nam u klubu pomalo smeta, što se stvara nekakva loša klima... gdje smiju doći navijači Sarajeva, odakle smiju gledati utakmicu, da li je to opasno. Ljudi moji, mi smo sve ugostili kako treba tako ćemo i Sarajevo. Gdje god budu smješteni, imaju pravo navijati za klub i osjećaće se kao pravi gosti i nema potrebe da se stvara kriva slika“, poručio je Jagodić.

Utakmica Sloga - Sarajevo se igra sutra od 13.30 časova.