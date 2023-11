Ronaldo birao najbolji tim ikad - stavio Luku Modrića na poziciju lijevog beka?!

Po ideji slavnog fudbalera Luka Modrić bi mogao u lijevi dio odbrane.

Izvor: Profimedia

Slavni brazilski fudbaler Ronaldo našao se u neobičnom Tiktok izazovu - na osnovu zastava 11 država trebalo je da sastavi idealan fudbalski tim. Igrao je na sigurno i birao samo velike zvijezde, ali čini se da ovo nije bio baš lak zadatak za njega. Nekadašnji golgeter Reala, Barselone, Milana i Intera imao je nekoliko veoma neobičnih izbora, a između ostalog je i Luku Modrića stavio na mjesto lijevog beka!

Hrvatski fudbaler vjerovatno nikada u karijeri nije igrao na toj poziciji, a sa njegovi fudbalski kvaliteti zbog kojih je napravio impresivnu karijeru ne bi mogli da dođu do izražaja na mjestu lijevog beka. Takođe, Luka Modrić je sitnije građe i teško bi se izborio sa rivalima u defanzivi, posebno kod prekida...Čini se da je on bio Ronaldov izbor samo zato što slavni Brazilac nije znao nekog drugog hrvatskog fudbalera! To su zaključili i fudbalski fanatici u komentarima ispod snimka koji kruži internetom. Pogledajte ga:

Prije nego što je pomenuo dugogodišnjeg fudbalera Real Madrida koja mu je ostao posljednji, Ronaldo je u svoj tim izabrao Đanluiđija Bufona, Dijega Lugana, Lorana Blana, Franca Bekenbaurea, Dejvida Bekama koji mu igra kao centralni vezni, Andresa Inijetu i Kevina de Brujnea ispred Engleza i trojicu napadača - Kristijana Ronalda, Pelea i Lionela Mesija.

Tim je impresivan, samo nismo baš sigurni da bi moglo da funkcioniše tako kako je zamislio nekada jedan od najboljih napadača na svijetu.