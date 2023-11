"Zvezdo, dovedi takvog igrača..." Ranko Stojić: Mnogo košta? A, kako je Hvang došao?

Poznati menadžer oduševljen igrom jednog fudbalera RB Lajpciga na stadionu Crvene zvezde, u meču 4. kola Lige šampiona.

Izvor: TV Arena sport/Screenshot/MN Press

Poznati menadžer i bivši golman Ranko Stojić analizirao je poraz Crvene zvezde od RB Lajpciga u Ligi šampiona.

"Moj prvi utisak je da je ovo maksimum od ove ekipe Zvezde, svi igrači su dali maksimum i ne može im se zamjeriti baš ništa. I igrači koji su počeli i igrači koji su ušli u meč, svi su dali maksimum. Poslije svih problema u prvenstvu, bilo je bitno odigrati kvalitetno i napraviti rezultat protiv ovakvog favorita je komplikovano. Zvezda je bila dominantna u drugom dijelu, ali to na neki način diktira i rezultat. Lajpcig je u prvom dijelu bio kompaktan u svim linijama tima, istaći ću njihove vezne igrače, koji igraju tako dobro u intervalu, pojave se u punom trku, presjecaju linije između dva igrača. Mislim da je Bahar napravio dobru stvar u drugom dijelu, 4-4-2 sistem je zadržao, Ndiaje je ušao, Bukari sa njim i raduje me jer kad se igra sistem na sistem, to je obično "jedan na jedan" po terenu i raduje me što da je rezultate njegovo insistiranje na "jedan na jedan".

Prema njegovom mišljenju, crveno-bijeli su na kraju imali pritisak i zato što je RB Lajpcig imao rezultat zbog kojeg nije morao u napad.

"Naravno da je Zvezda bila primorana da napadne u drugom dijelu, ali mislim da Zvezda stvarno ima perspektivu i ako bude igrala brzo kao u drugom poluvremenu, a vidjela je od Lajpciga koliko su pasovi brzi, koliko su te potkoljenice brze, kako je Zvezda igrala drugo poluvreme, mislim da treba da budemo optimisti i da imamo realnu šansu da budemo na trećem mjestu ispred Jang Bojsa", dodao je Stojić.

Bivšeg golmana je posebno impresionirao jedan fudbaler - Amadu Hajdara, vezista Nijemaca.

"Meni je utisak utakmice igra Hajdare (24) ispred odbrane Lajpciga, jer je Lajpcig igrao sa pet igrača u presingu visoko na protivničke igrače, ali oni mogu da lagano izađu, jer je Hajdara tako lagano kontrolisao sve. Ako Zvezda uspije da nađe takvog igrača, onda ovaj tim ima zaista perspektivu. Mnogo košta? Nije sve u novcu, tu je tajming bitan, važno je u pravom trenutku prići igraču, kao što je Hvang doveden, nije uvijek najvažniji novac", objasnio je Stojić.

U analizi igrača, on je između ostalog rekao da je kod vodećeg gola Lajpciga bilo primijetno da Srđan Mijailović nije defanzivac, već defanzivni vezista.

"Kao što je Mijailović koristan za tim, ovdje se vidi da on nije defanzivni igrač, da igra u zadnjoj liniji. Stalno govorim koliko je bitno igrati odbranu unaprijed, on se povlačio nazad, ali to nije bio blok, već gest nogom, da proba da pokrije mali dio prostora".

Uz ocjenu da bi "Ndiaje i Kraso mogli da igraju jako dobro zajedno", Stojić je posebno pohvalio čuvara mreže crveno-bijelih, Omrija Glazera.

"Glazer? Odličan, par odličnih intervencjia... Odbranio je klasičnu situaciju 'jedan na jedan', vrhunski odbranjeno, ne samo da je skinuo odbranu, već je najprije svojom postavkom zbunio protivnika, nije bilo prostora gdje da prođe lopta, a to je i čekao. To je izuzetno važna stvar, Glazer je dobar igrač, zna da igra sa loptom, osjeća igru. Kad sam bio golman, u situaciji 'jedan na jedan' odmah se stavljam u ulogu napadača, on je to uradio vrhunski. I gledao sam njegovu reakciju, on je bio najviše razočaran što u kontranapadu poslije te šanse Lajpciga Zvezda nije dala gol".

Stojić je rekao da Zvezda može da očekuje bolju igru svog tima.

"Zvezda je morala da napadne, ali nije bilo srljanja, već je igrala iz dva dodira, bilo je dosta dobrih stvari, ali kad imate 18 igrača na 30 metara od gola, nije lako stvoriti stopostotne šanse. Možda je trebalo u nekim situacijama još više šutirati sa 18-20 metara, s obzirom na vrijeme i stanje terena. Ali sve u svemu, bez ikakvog uljepšanja, Zvezda sa ovakvim pristupom... Dragović i Điga biće mnogo bolji".

Pohvalio je i desnog beka, mladog Kostu Nedeljkovića.

"Kosta Nedeljković, vrlo pozitivan, ima odličnu perspektivu, odigravao je kako treba da se odigrava, svaki put kad je trebalo ušao je unutra, par kvalitetnih centaršuteva sa desne strane".

Stojić je poentirao porukom da bi od Zvezde trebalo očekivati prave stvari sljedeće sezone.

"Rekao bih samo dvije rečenice, da od Crvene zvezde očekujemo tek sljedeće sezone prave rezultate na ovom nivou, jer je komplikovano imati toliko novih igrača, cijeli stručni štab i očekivati da ćete odjednom imati rezultate na najvećem mogućem nivou. To je proces, treba tu vremena, treba i stručnom štabu, potrebno je vremena, neki igrači igraju mnogo bolje u jedan na jedan situacijama nego u prethodnom periodu. Vidjećete sljedeće sezone, kad se sve analizira, kada se naprave nadoknade u ekipi i biće bolji rezultati", dodao je Stojić.

