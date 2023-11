Navijači u Hrvatskoj napali igrače zbog Mileta Kitića: Reagovala i policija, klub se oglasio

Nevjerovatne scene u Hrvatskoj, navijačima je sada problem Mile Kitić.

Novi problemi sa navijačima u Hrvatskoj. Vidjeli smo od početka sezone ustaške parole i zastave na tribinama, u Osijeku su se navijači "bockali" oko Josipa Broz Tita, a sada je problem - Mile Kitić.

Petnaestak članova navijačke grupe Tornado koja prati Zadar u svim sportovima i mnogo ih bolje znamo sa košarke i iz ABA lige sada su upali na trening fudbalera. Prema pisanju lokanih zadarskih medija problem je nastao nakon pobjede u derbiju četvrte lige Hrvatske u kome je Zadar savladao prvoplasirani Omiš sa čak 5:0. Isplivao je snimak kako Zadrani slave uz "Šampanjac" MIleta Kitića! Navijači su zbog estradnog pjevača iz Cerana kod Dervente došli da razgovaraju sa igračima, a vidjeli smo i saopštenje kluba...

"Nije opravdanje, ali 30 pjesama gdje su sve bile Kolonija, Maja Šuput i Minea, snimili su ovu jednu koju su i ugasili na pola. Šteta, ali eto neće se ponoviti", navodi se iz kluba.

Ipak, kako su odnosi kluba i navijača zategnuti, odmah je pozvana policija, a povodom svega se oglasio i jedan lokalni političar Marko Pupić-Bakrač.

"Došli navijači da protestuju, a ovi iz kluba pozvali policiju!? Svašta sam čuo, ali to još nisam. Bilo je svakojakih scena s navijačima u mnogim klubovima. Da su dolazili i skidali igračima dresove, tražili odlaske uprave, povratak imena kluba... Da ne nabrajam. Nikad im niko nije zvao policiju. Jer šta je klub bez navijača? Nikad niko do neki dan i ovih lumena iz HNK Zadar, koji su dosljedni sami sebi u svojoj idiotskoj misiji privatizacije kluba i zadarskog fudbala. Umislili se ljudi da fudbal u Zadru postoji samo zbog njih. To sve treba rastjeratii prekinuti ovu štakorizaciju kluba", rekao je on.