Premijerligaš ostao bez trenera? Jurasović se "zahvalio", čeka se odluka kluba

Kraj saradnje?

Izvor: FK Zvijezda 09

Fudbaleri Zvijezda 09 danas su upisali 11 poraz u Premijer ligi BiH. Posljednjeplasirani tim domaćeg prvenstva poražen je na svom terenu od GOŠK-a rezultatom 1:2.

Nakon utakmice trener tima iz Etno sela Stanišić, Mihajlo Jurasović zahvalio se Upravi kluba i poručio kako ne želi dalje da radi te da bude uzrok problema koji su evidentni.

"Ja bih se zahvalio Zvijezdi 09 na podršci i korektnoj saradnji sve ovo vrijemme. Probali smo se izvaditi, međutim to nije moglo. Mislim da će nova energija nešto novo dati. Ja sam siguran da ovaj tim ima perspektivu i da može biti bolje. Samo mi za to nemamo vremena. Ne bih želio da ja dalje radim i da budem glavni uzrok problema koji su evidentni. Malo nemamo ni sreće, to je bilo evidentno sve ove utakmice. Kroz razgovore sa ljudima iz kluba, pored svih priča da nije bitno da li ćemo izgubiti utakmice u nizu ili nećemo, jednostavno ne mogu više da se nosim sa ovim i to je to. Ja sam siguran da će Zvijezda 09 ostati u ligi", rekao je Jurasović nakon današnjeg poraza.

Inače, ovo nije prvi put da Jurasović podnosi ostavku na mjestu glavnog trenera premijerligaša, a prvi put je to učinio krajem septembra, ali ona tada nije prihvaćena. Da li će sada biti drugačije, ostaje da vidimo.