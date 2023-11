Bahar je ljut na UEFA: U Srbiji ćutao, a u Izraelu otvorio dušu

Trener Crvene zvezde ljut što je UEFA ignorisala njegov politički govor o ratu na Bliskom istoku.

Izvor: Profimedia/AFP

Trener Crvene zvezde, Barak Bahar otputovao je u Izrael da obiđe porodicu, a tom prilikom dao je i nekoliko intervjua za tamošnje medije. Osim što je ispričao da je imao ponudu da postane selektor Izraela, Bahar se u jednoj televizijskoj emisiji dotakao i čuvenog govora koji je održao na konferenciji za medije u Lajpcigu, koji je bio posvećen izraelskim žrtvama rata sa Hamasom.

"Predstavljam srpski klub i navijači nisu zainteresovani za ono što se dešava u Izraelu. Moraš da budeš fokusiran na utakmicu, na Ligu šampiona.... Ali, postoje momenti kada karijeru staviš sa strane i misliš na ono što je najvažnije. To sam i uradio...", ispričao je Bahar koji je taj govor spremao nekoliko dana, dok prije toga nije davao izjave.

"Odlučio sam da ne dajem intervjue prije toga, pošto nisam mogao da pričam o fudbalu. Čekao sam pravi trenutak da to ispričam, pošto nije u pitanju normalna situacija", rekao je Bahar i osvrnuo se na to kako ga je UEFA ignorisala i da ga to zapravo od svega najviše boli u cijeloj priči: "Nekada je bolje biti i kažnjen. To nije pomenuto na sajtu UEFA. Sa druge strane, moj klub razumije našu situaciju".

Istakao je i da su Srbi nezainteresovani za rat na Bliskom istoku dodajući da su "veoma neutralni, ali vole Izraelce i podržavaju ih", dok je takođe istakao i da su iznenađeni da su bili tako ranjivi. "Objasnili smo im da smo mi dobri u toj priči i da oni žele da nas pobiju. Objasnio sam im da nije sve što je u medijima tačno", tvrdi trener Zvezde.

"Juče sam pričao sa Mihaelom, ima devet godina i veliki je navijač Barselone. Tog 7. oktobra ujutru, u napadu Hamasa ubijeni su njegovi roditelji i kidnapovana je njegova sestra. Njegova druga sestra i Mihael su se sakrili i spašeni su poslije 14 časova. To je samo jedan od hiljada slučajeva. Kažu da fudbal povezuje nacije i ljude, da fudbal priča o miru i poštovanju, ali gdje je poštovanje za 1.400 ljudi? Mladi ljudi su željeli u miru da odu na žurku, neki su ubijeni, živi spaljeni, silovani pa ubijeni... Teroristi su rasporili stomak trudnici i ubili dijete. Ubijeno je više od 40 djece. Kidnapovali su žene, bebe, djecu... Mnogi od njih su voljeli Barselonu, Real, Siti, Liverpul. Svijet fudbala je razočarao. Da li je sve o novcu? Da li postoji nešto o vrijednostima i pravdi? Sjedimo u Nemačkoj i znamo istoriju! Njemačka fudbalska asocijacija i klubovi, poput onih najvećih, pričali su, željeli su da ustanu i izaberu stranu. Moj klub, Crvena zvezda, osjetio sam podršku. I od mnogih navijača. Moja država krvari. Moja porodica, žena i troje djece, svakoga dana bježe u skloništa. To su uradili i prije sat vremena. Mnogi ljudi u Izraelu su slomljeni. Ali, mogu da vam kažem jednu bitnu stvar - niko neće slomiti nas, niko neće slomiti Izrael i niko neće pobijediti Izrael jer mi nemamo izbor", bile su riječi trenera Crvene zvezde, Baraka Bahara.