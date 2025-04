"Preuveličali ste, još jednom ću da ponovim": Vladan Milojević objasnio šta misli o Feđi Dudiću

Trener šampiona Srbije Vladan Milojević uoči meča Zvezde sa Radničkim govorio o svom kolegi Feđi Dudiću.

Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda je osvojila osmu uzastopnu titulu u Srbiji i pred njom je još šest utakmica domaćeg prvenstva bez takmičarskog značaja, ali trener Vladan Milojević uvjerava da ga to ne zanima pretjerano. Tako je uoči sutrašnjeg gostovanja u Kragujevcu protiv Radničkog 1923 (19.00) najavio da očekuje da njegovi igrači budu motivisani.

"Radnički je dobra ekipa, koja igra u dosta jakom intenzitetu i to u kontinuitetu u posljednje dvije godine. Dobro su izbalansirana ekipa, u svakom slučaju, ko god bude igrao moramo obratiti pažnju. Kvalitetna su i dobra ekipa", rekao je Milojević.

Ranije se pričalo o njegovom navodnom sukobu sa Feđom Dudićem, na šta samo poručuje da je sve "naduvano" i da je sve u najboljem redu između njih dvojice: "Mislim da je to preuveličano i već sam o tome pričao. Još jednom ću sad da ponovim, ali je vjerovatno to medijima interesantno. Ja rad kolege Dudića poštujem i respektujem. To je pokazao, jednostavno nema nikakvog ličnog dijela između nas i ovim bih završio svaku priču. Kvalitetan je i dobar trener koji je svoj rad pokazao kroz Radnički i to potvrdio rezultatima", dodao je on.

Što se tiče meča u Kragujevcu, Milojević ističe da će biti promjena poslije "prave takmičarske" u Skoplju, a da se ne opterećuje time da li će igrati "bonusi" nego oni koji zaslužuju.

Sigurno je da neće biti Šerifa Endiajea, a blizu povratka u tim je i kapiten Mirko Ivanić: "Mislim da je Mirko Ivanić sad u završnoj fazi oporavka, polako se integrisao, trenirao je sa ekipom, tako da ćemo vidjeti koliko će minuta dobiti u narednom periodu", bile su Milojevićeve riječi.