Poslije teških riječi, evo kako je izgledao susret Milojevića i Dudića na Marakani!

Treneri Crvene zvezde i Radničkog 1923 prvi put oči u oči poslije javnog sukoba.

Mnogi su očekivali utakmicu Crvena zvezda - Radnički 1923 samo da bi vidjeli da li će pozdraviti trener domaćih Vladan Milojević i trener gostiju, Feđa Dudić. Među njima je izbio javni sukob nakon što je šef struke Kragujevčana "pecnuo" crveno-bijele izjavom o načinu na koji pobeđuju, na šta je Milojević reagovao burno poslije derbija.

Ipak, po svemu sudeći, strasti su se smirile i ne postoji sukob toliko krupan da bi ih spriječio da budu elementarno pristojni i da pruže ruku jedan drugom. Pogledajte fotografije sa "Marakane":

Dudić je gostujući u emisiji na K1 televiziji ovako govorio o trijumfima Crvene zvezde: "Uzeo bih jednu rečenicu od gospodina Zorana, da nijedan navijač Zvezde nije zadovoljan da njegov tim pobjeđuje na način na koji pobjeđuje i time ću reći sve, bez obzira na to što je bilo 5:0".

Vladan Milojević je oštro reagovao na to, poručujući Dudiću da bi kao stranac iz Bosne i Hercegovine trebalo da povede računa o tome šta priča. "Iskreno, znate da portale ne pratim, društvene mreže nemam, ali pokazali su mi. Sve razumijem, sve je dio fudbala, pričanje o nefudbalskim stvarima i tako dalje... Mnogo mi smeta to, iskreno, i ja sam bio stranac u nekim drugim zemljama, ali ne možeš ako se ponašaš da uzmeš Zvezdu kao instituciju. Pogotovo kod nas ovdje imamo ljude koji dolaze i ponašaju se tako da ne pokazuju poštovanje. To je veliko nepoštovanje, nije fer, nije u redu i to mi je zasmetalo. Ne može neko ko je sa strane došao da radi, živi i prima platu ovdje... Ja sam bio na Kipru, pretprošle godine sa APOEL-om nisam osvojio titulu, a trebalo je da je osvojimo i nikad nisam pričao ni o čemu nefudbalskom. Bilo mi je teško, naravno, ali stoički sam to izdržao. Nisam htio, jer sam poštovao narod Kipra, njihovo prvenstvo, kakvo god jeste. A, to nije prvi put. Moja poruka je da malo povedu računa šta i kako pričaju".

"Mogu da pričaju o Vladi Milojeviću, da on ne zna, ali nemojte da uzimate instituciju kao što su Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina... To su sve klubovi. Radnički se bori da uđe u Evropu, kako će da uđe u Evropu? Na osnovu bodova Zvezde i Partizana, velikih klubova. Bili su ovdje mnogo veliki igrači, ljudi koji su prošli... Mnogo lako se to izgovara, a malo neka povedu računa, jer to nije pošteno i korektno. Ja kada odem u drugu zemlju, moram da se ponašam u okvirima zemlje. I da vam kažem, to je jako kažnjivo po Fudbalskom savezu da se daju takve izjave. Ali to govori o njemu, ne o meni, dobiće on ovdje kada bude došao lijep prijem i od nas i od Crvene zvezde, kao i prošli put. Mislim da je to neukusno. A da li mi je zasmetalo, jeste. Ne bih pomenuo, ali 'by the way', kad ste mi pomenuli", kazao je Milojević.

Nakon svega, ta javna rasprava završena je još jednom Dudićevom izjavom o Milojeviću. "Želim da se oglasim zbog ovog što sam javno prozvan poslije utakmice Zvezda – Partizan. Zaista mi je krivo da kolega Milojević nije pogledao cijelu emisiju i da nije vidio na koji način sam pričao o Zvezdi, o afirmaciji srpskog fudbala i svega ostalog i na koji način sam komentarisao onaj derbi koji je odigran u subotu u Superligi. Siguran sam da je to pogledao da ne bi imao onakvo izaganje, njemu je postavljeno da pogleda samo ono što je možda bilo dobro za njih da se pogleda. Ja nikad nisam bježao od svog stava i mišljenja, uvek ću ga imati, ali ne želim da mi se stavlja nešto što nisam rekao, niti to mislim"

"Bila je situacija u kojoj se u emisiju javio jedan navijač Zvezde, koji se sam tako etiketirao, on je iznio jednu konstataciju i ja sam se samo složio sa tim. To je onda stavljeno u javnost u jednoj konotaciji koja nije dobra. Još jednom kažem, žao mi je što Milojević nije pogledao cijelu emisiju, a ako je gledao, mogao je da vidi na koji način sam pričao i da sam neke stvari realno sagledavao. Mislim da sam ja pokazao poštovanje prema državi u kojoj radim, samim tim što sam u ovoj sezoni odavao počast žrtvama ovog rata i mislim da tu prestaje sve. Sigurno je da ljudi koji rade sa mnom u Kragujevcu znaju kako razmišljam i kako živim. Ovde se osjećam kao kod kuće, nastaviću i dalje da dostojanstveno predstavljam Radnički i želim da sada i ovdje zatvorim ovu temu i da ne dozvolim da nastane neki rijaliti. Molim sve da do kraja sezone dobijam pitanja samo od FK Radnički, da se stvari ne bi prenosile na razne načine, koje niko ne želi"