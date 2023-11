Savo Milošević neće odustati od selektorske klupe u "zmajevima": Idem, ako FS BiH zatraži!

Selektor Bosne i Hercegovine Savo Milošević i reprezentativac Amar Dedić govorili su u subotu na konferenciji za štampu uoči posljednje utakmice protiv Slovačke u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

"Zmajevi" u nedjelju protiv Slovačke završavaju neuspješne kvalifikacije za odlazak na EURO 2024.

Povodom utakmice protiv Slovaka medijima se danas obratio selektor Savo Milošević, koji je istakao da je bilo nešto pozitivno u ovom porazu.

"Mislim da ima nešto pozitivno. Par nekih igrača, ne bih navodio imena, a mislim da i ne moram. Vidljivo je bilo koji su momci spremni bili da idu preko svojih granica. Podsjetiću, kada sam došao na prvoj konferenciji za štampu sam rekao da će svaki igrač morati dati maksimum, pa i preko toga. U skladu sa tim sam postavljao zahtjeve i ono što je bilo neophodno da se uradi na terenu. Jasno je na svim prethodnim utakmicama bilo koji su momci spremni da idu preko toga i da zaista žele. Tu ubrajam i neke nove, koji nisu bili pozivani prije mog mandata", rekao je Savo Milošević.

Prema njegovim riječima, porazi nikada nisu prijatni, pa tako ni ovaj, iako je u pitanju bila utakmica bez rezultatskog značaja.

"Apsolutno. Nikome porazi nisu prijatni. Najmanje meni. Ni meni ovo sve ne treba. Ali, niko nije rekao da će put biti lagan. Kada sam došao mišljenje svih je bilo da je situacija teška, s obzirom na sve viđeno u kvalifikacijama, a tim je tada bio kompletan. Mi smo na prekjučerašnjoj utakmici igrali bez pet-šest momaka, od kojih je većina startnih 11. Nisam to navodio, niti ovo sada pričam kao neko opravdanje. To smo probali da iskoristimo da dođemo do nekih novih igrača. Jasno je da su ljudi ljuti i kivni. Dijelom bih mogao biti i ja, ali nemam tu mogućnost u ovom trenutku, već trebamo da izvučemo najbolje iz ovog i spremimo se za baraž. Sutra imamo još problema, koje ne mogu navesti detalje, ali vidjećete. Imam 4-5 igrača sa kartonima i mogućnost da propuste prvi meč baraža. Ovo je činjenica, nije alibi. Apelovaću na voljnom momentu i na karakteru da momci pokažu i da odradimo što bolje možemo utakmicu".

Milošević je priznao da ima ideju za mart.

"Imam apsolutno sve. Tim koji treba da igra i model igre, način na koji trebamo da igramo, jedini koji može ova ekipa igrati. Neću dijeliti naravno. S obzirom na to da nemamo utakmice do marta, plan je da obiđemo sve igrače za koje planiramo da igraju u startnih 11 i predočimo im plan. Tako mogu doći spremni za baraž i da znaju šta se od njih očekuje, svaka sitnica da im bude jasna".

Na pitanje da li iz bh. reprezentacije "cure" informacije, jer se u javnosti sat vremena prije zvaničnih sastava mogao vidjeti tim za Luksemburg Milošević je odgovorio da to nije bilo od prevelikog značaja.

"Kako je sastav dospio u javnost, volio bih i ja da znam. Biću iskren, meni to ne znači. Te informacije mi ne znače. Nemam energije svakako da se bavim tim stvarima ako je neko uradio. Neka je njemu na čast. Ne mislim i da nam je to moglo pomoći da smo sačuvali sastav, iskreno. U drugom planu su mi takve stvari. Možda je to pogrešno, ali nemam trenutno vremena što se toga tiče".

Milošević je istakao da mu neće biti problem otići ako to traži Savez, javnost i mediji.

"Ne razmišljam o tome. Sve što nije u mom domenu, kao što rekoh, ne. Ne razmišljam da ja odustanem, mislim da bi to bilo nekorektno da razmišljam. Na kraju krajeva, dogovor je bio da se spremimo za baraž, a da ove utakmice prođemo kako možemo. Moje mišljenje je kao i prvog dana, mislim da možemo proći u baražu, ako budemo zdravi. Imamo problem u sredini, probali smo u ovoj utakmici da nađemo personalno rješenje, a u izostanku njega moraćemo naći sistemsko, timsko, i imam ideju kako. To je moj fokus. Sve drugo što nije do mene, ako to Savez, mediji, javnost budu tražili nije problem, idem, ujutru".

Prema njegovim riječima, u martu će igrati sastav koji je već igrao zajedno.

"Neće to biti sastav koji se ne poznaje i koji nije igrao u prošlosti. Ako toliko mogu reći. Situacija je takva".

Naglasio je da je uvjeren da će Anel Ahmedhodžić biti u reprezentaciji BiH.

"Iskreno se nadam da je dobra situacija. Bio sam u komunikaciji sa njim. Ideja je bila da se pojavi, iako je povrijeđen, ali je čekao neke papire oko vize. Možda je to i najveće pojačanje za nas. Borio sam se ova dva mjeseca za takvog igrača. Mislim da sam dosta toga uradio i vjerujem da će, ako bude zdrav, on biti u martu u ekipi".

Na pitanje kako da se uzvrati navijačima i pokuša vratiti povjerenje odgovorio je da je prava reakcija pokazati pravi odnos prema igri.

"Ne postoji ništa drugo. Ja ne znam drugi način".

Reprezentativac Amar Dedić istakao je da igrači osjećaju pritisak i da je situacija trenutno teška.

"Samo mogu reći da je teška situacija trenutno. Svjesni smo toga. Osjeti se to, nemam šta da lažem, osjeti se među igračima. Moramo se spremiti za taj mart. U teškoj situaciji smo trenutno, moramo dati sve od sebe da to popravimo", rekao je Dedić, pa dodao:

"Mislim da je najveći problem trenutno što su igrači izgubili samopouzdanje. To se osjeti na terenu, osjeti se pritisak i mislim da je to razlog najveći. Mi moramo pokušati da to skinemo sa sebe i da jednostavno odigramo. Fudbal se igra što voliš, što voliš igrati za reprezentaciju", prenio je "Sport1".

Utakmica BiH - Slovačka igra se u nedjelju od 20.45 na stadionu "Bilino polje" u Zenici.