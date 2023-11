Ranko Stojić: Da ne uljepšavamo, Srbija morala mnogo bolje!

Stručni komentator Ranko Stojić ovako je vidio remi Srbije i Bugarske i plasman "orlova" na Evropsko prvenstvo poslije 23 godine.

Izvor: TV Arena sport/Screenshot/MN Press

Bivši golman Partizana, poznati fudbalski menadžer i TV analitičar Ranko Stojić govorio je o plasmanu Srbije na Evropsko prvenstvo poslije remija protiv Bugarske. On je na prvom mjestu rekao da je ostvaren veoma važan uspjeh. "Treba čestitati svima, zadovoljni smo jer poslije toliko vremena idemo na EURO. Čestitati igračima, stručnom štabu, svima koji su učestvovali u ovom uspjehu. Zašto mislim da je ovo uspjeh? S obzirom na godine nekih igrača, nivo forme nekih igrača, da je ovo ipak uspjeh. Možda nije ni loše što nam način na koji je ovaj uspjeh ostvaren ne daje preveliki razlog za optimizam na Evropskom prvenstvu, ali možda je to i bolje da bismo bili realni", rekao je Ranko Stojić na TV Arena sport.

Analizirajući remi protiv Bugarske, Stojić je govorio potpuno otvoreno. "Ovdje smo da stvari analiziramo realno i nas koji smo u fudbalu nigdje neće odvesti uljepšavanje stvari. Ova utakmica je morala da se odigra mnogo bolje. Ove priče 'pritisak je bio'... Imate vođstvo 1:0, imate kontrolu igre, rezultat, sve, kakav pritisak? Onda iz dvije taktički loše postavke primite dva gola. Da ne pričam o drugom golu, to su stvari zabranjene na ovom nivou. Iz kornera imate kontru i imamo Živkovića zadnjeg igrača koji bi trebalo u trku da pređe 60 metara, a znamo da mu to nije prvi kvalitet. I primamo gol i gubimo 2:1. To su stvari koje pokazuju da tu ima još mnogo, mnogo posla, pogotovo u taktičkom dijelu. Čak i u prvom dijelu, imali smo dominaciju, ali ne i šanse. Nemamo plan igre. Ako igrate ovaj sistem sa tri igrača i samo sa jednim igračem sa strane, vrlo rijetko ćete biti u situaciji 'jedan na jedan' po strani. Znači, napadači moraju u tom slučaju da budu u vrhunskoj formi, da dobro sprovode centaršuteve sa poludistance ili morate da imate u vrhunskoj formi igrača u centralnom dijelu, kao što je Tadić kod nas ili još jednu 'osmicu', koji će u centralnom dijelu rešavati situacije imaginacijom ili vrhunskim zadnjim pasom zajedno sa napadačima, a to nemamo".

"Kad igrate sa četiri igrača pozadi, onda vrlo često bekovi ulaze unutra, odvlače svog igrača i imate 'jedan na jedan' i tako se razbija defanzivni blok kao Bugarska što je imala na početku. Imate 'jedan na jedan', povratne lopte ili centaršut na drugu stativu, a ništa od toga nismo imali. Koliko god da smo prezadovoljni, mislim da je bilo mnogo manjkavosti u igri. Koja je već ovo utakmica po redu da primamo golove?", stručno je objasnio Stojić.

On je naglasio i da mu nije želja da bude negativan ni prema kome. "Dogovarali smo se da analiziramo današnju utakmicu i tu sam da kažem što vidim i što mislim. Da ne ispadnem ja sada... Ne pada mi na pamet da i u jednom trenutku budem negativan. Kao prvo sam rekao da je ovo veoma lijep uspjeh, s obzirom na nivo forme važnih igrača, Tadića prvo. Koliko god volim Tadića, bio je referenca kapitena, ali i on i Lukić imaju četiri, pet, šest dodira tamo gdje se igra na dva dodira. To je moderan fudbal. Ako ćemo da uljepšavamo radićemo to, ali moramo da govorimo otvoreno da bismo napredovali", kazao je Stojić.

Reprezentacija Srbije saznaće imena protivnika na Evropskom prvenstvu na već zakazanom žrijebu za EURO.

Reprezentacija Srbije saznaće imena protivnika na Evropskom prvenstvu na već zakazanom žrijebu za EURO.