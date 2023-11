Bivši igrač i trener Partizana osuo paljbu: "Zastrašujuća nemoć"

Ivan Golac oglasio se poslije teškog poraza Partizana od TSC-a.

Izvor: MN PRESS

Partizan je doživio ubjedljiv poraz u Humskoj od TSC-a (4:0). Već poslije 11 minuta igre bilo je 2:0 za goste, a u 49. minutu na semaforu je stajalo 0:4, a u završnici meča poništen je i peti pogodak ekipe Žarka Lazetića zbog ofsajda. Šta je pošlo po zlu za Igora Duljaja i njegov tim poslije 13 uzastopnih pobjeda?

Odgovor na to pitanje dao je bivši fudbaler i trener Partizana Ivan Golac.

"Ne pratim srpski fudbal mnogo, za ozbiljne stvari daleko smo do Plutona, pa i dalje. Partizan je napravio seriju pobjeda, nisam mnogo gledao, ali me zanimala utakmica protiv TSC-a, jer je to kao derbi. Ono što je Partizan pokazao na tom meču bila je zastrašujuća nemoć i taktička dezorganizacija. Tim iz Bačke Topole odigrao je baš onako kako bi trebalo protiv crno-bijelih", rekao je Golac za "Sportski žurnal".

Nastavio je zatim da objašnjava na šta tačno misli.

"Raširili su Partizan, lopte su išle na bokove, zadnja linija je spora, a izašla je na centar!? Rezultat 0:4 je super, možemo da ga stavimo u kategoriju vrlo povoljnih. Mučna utakmica koju bi trebalo što prije zaboraviti", zaključio je Golac.